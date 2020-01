Primarul din Targu-Mures insista si spune ca discriminati sunt oamenii care muncesc, nu rromii

Ziare.

Primarul orasului Targu Mures, Dorin Florea, spune ca a incercat sa ajute comunitatea de rromi din oras si crede ca autoritatile trebuie sa inceapa o discutie cu aceste categorii sociale care "au inteles prost ceea ce inseamna sprijinul statului"."Am incercat toate metodele posible, facandu-le case, drumuri, creand toate conditiile acestei comunitati ca sa ii inser social, intr-un dialog extraordinar de corect pana la un moment dat. Si mi-am dat seama ca o categorie importanta ignora absolut orice ajutor care ii este dat, intereseaza doar banul, nu ii intereseaza locul de munca. (...)Trebuie inceput un dialog serios cu aceste categorii care au inteles prost ceea ce inseamna sprijinul statului. Este discriminat omul care munceste de dimineata de la 6 pana seara, are copii, strange din dinti, fata de unul care nu munceste nimic si asteapta alocatia, aia e discriminare", a declarat Dorin Florea, la Digi24.Edilul spune insa ca in Targu Mures, oras in care se gaseste una dintre cele mai mari comunitati de rromi din tara, a reusit sa salveze o mare parte dintre acestia."Am avut cel putin vreo 4.000 de cetateni care stateau cu caii in blocuri. Am luat un oras, va arat fotografiile si documentele, in care Evul Mediu era putin spus in cartierele in care stateau tiganii.Comunitatea de tigani de pe timpul lui Cuza pana in ziua de astazi, pur si simplu, a fost ignorata, bataie de joc si totdeauna s-a trecut la periferia societatii.Am pus la punct toate acestea, si cartiere, va arat locuri in care oamenii s-au salvat, va arat gradinita (sic!) care am facut-o si masina cu care duc cate 90 de copii in fiecare dimineata si le tin cursuri, le fac educatie, ii spal si le dau de mancare. Sunt multumiti si parintii lor. S-au salvat o mare parte", a mai spus edilul.Dorin Florea refuza sa ii numeasca pe rromi astfel. "Tigani, asa se numesc, sa terminam o data cu ipocrizia, eu le spun exact cum sunt nominalizati, nu e niciun sens peiorativ, este un sens absolut normal, exact cum se spune chinez, iugoslav, roman si asa mai departe", a mai declarat primarul.Primarul din Targu Mures, Dorin Florea, este asteptat in 21 ianuarie la sediul CNCD pentru a fi audiat, a precizat, pentru Mediafax, presedintele institutiei, Csaba Asztalos. Edilul risca o amenda cuprinsa intre 2.000 si 100.000 de lei.Dorin Florea a scris luni pe Facebook ca populatia trebuie constientizata ca responsabilitatea cresterii si formarii unui copil este uriasa. El propune astfel introducerea unor anchete sociale obligatorii pentru cuplurile care vor sa aiba copii.Ulterior, Dorin Florea a venit cu explicatii. El a afirmat ca propunerea vizand anchetele sociale in cazul femeilor din categorii defavorizate care nasc nu inseamna rasism, ci responsabilitate, avertizand ca Romania se confrunta cu o "bomba sociala" care "va exploda". Edilul a mai precizat ca nu il sperie CNCD.