Cele mai recente estimari ale Parlamentului European privind componenta dupa alegeri: PNL castiga mai multe mandate ca PSD

"Parlamentul European a publicat un nou set de estimari despre cum ar putea arata componenta sa dupa alegeri, in baza sondajelor realizate in cele 28 de state membre inainte de 15 aprilie 2019.Cifrele provin dintr-o compilatie a sondajelor reprezentative efectuate de institute nationale de sondare a opiniei publice din statele membre si agregate de Kantar Public in numele Parlamentului European.Noile informatii sunt extrase din 43 de sondaje de opinie special dedicate alegerilor europene, efectuate in 21 de tari", se arata intr-un comunicat de presa remis joiPE precizeaza ca informatiile din setul anterior de estimari, publicat pe 29 martie , au fost actualizate cu cifre referitoare la Regatul Unit, pentru a facilita comparatia cu noul scenariu al participarii acestuia la alegeri.Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, din 5 aprilie, intentia de vot in Romania arata astfel:PNL - 25,2%PSD - 21,5%Alianta 2020 USR PLUS - 17,7%ALDE - 12,7%Pro Romania - 11,2%UDMR - 5,1%PMP - 4,7%Alte partide - 1,9%Astfel, Romania va avea 32 de locuri in Parlamentul European. Potrivit estimarilor din aceasta luna, PNL va ocupa mai multe locuri decat PSD.Acestea vor fi ocupate astfel:PNL - 9PSD - 8Alianta 2020 USR PLUS - 6ALDE - 4Pro Romania - 4UDMR - 1PMP - 0Alte partide - 0Spre comparatie, conform estimarilor din luna martie, PSD ocupa 11 locuri, PNL 9, iar USR-PLUS 5.Alegerile europarlamentare vor avea loc in UE intre 23 si 26 mai.