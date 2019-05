Alegerile au fost organizate atat de prost in Diaspora incat mii de romani nu au mai reusit sa voteze, desi au stat toata ziua la coada

LIVE

(La sectia de votare din Munchen)

Foto: Matei Florescu / Stuttgart, Germania



"Am reusit sa votez dupa 9 ore si jumatate. ln urma mea las asta... (mii de oameni la coada, care nu vor mai apuca sa voteze - n.red.) Rusine sa va fie", Alina Bogdan, Birmingham

Este ora 21:00. Sectiile de votare din Romania si tarile cu acelasi fus orar s-au inchis.

(Foto: coada in fata sectiei din Strasbourg, Franta)

(Foto: Sectia de votare din Antwerp, Belgia, este arhiplina.)

Foto: Rux Boga / Zurich, Elvetia

Video: Claudia Jakab / Zurich, Elvetia

Foto: Claudia Jakab / Zurich, Elvetia

Foto: Matei Florescu / Stuttgart, Germania

Video: Wetzikon, Elvetia

(Foto: Seba Popescu / Lille, Franta)

(Video: Stoichita Alexandru / Offenbach, Germania)

(Foto: Valentin Munteanu / coada la sectia de votare din Basel, Elvetia)

(Foto: coada la sectia de votare din Luxemburg)

Foto: Ziare.com

Foto: Facebook/Iulian Bulai

(Foto: Bogdan Blidaru / coada la sectia de votare din Neustadt, Germania)

Ziare.

com