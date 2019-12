"Este deosebit de important sa ne aparam tara de hoti!" Interviu cu liceanul care i-a infruntat pe jandarmi cu un telefon mobil

S-a vorbit mult despre faptul ca ai fi fost amendat, desi ai protestat pasnic. Ai primit amenda? Cum ti se par reactiile oamenilor pe Facebook?

Alin a starnit un val de emotie pe Internet dupa ce l-a infruntat cu un simplu telefon mobil pe maiorul Tiberiu Filipas, de la Gruparea Mobila de Jandarmi din Cluj-Napoca, cel despre care in presa au aparut informatii ca ar fi fost anchetat de comisia ONU pentru evenimente care au avut loc in 2007 la Pristina (Kosovo) Se recomanda pe Facebook ca "" si spune despre el ca ar putea sa se considere "un activist civic". Dupa incidentul care a starnit atata indignare si a fost urmat de impresionante gesturi de solidaritate, Alin Popoviciu si-a vazut mai departe de scoala si a obtinut un mare succes: cea dea concursului de comunicari stiintifice, de data aceasta la istorie, cu 96 de puncte."Imi doresc foarte mult sa raman in tara, pentru ca statul roman a investit in mine si in dezvoltarea mea", spune, intr-un interviu acordat, in care ne dezvaluie mai multe despre el si isi invita colegii care au drept de vot sa mearga duminica si sa voteze.Nu am primit inca amenda, dar la protest, dupa cum se vede in filmari, comandantul Jandarmeriei Mures mi-a dat de inteles ca o voi primi.Reactiile oamenilor de pe Facebook ma onoreaza si ma incurajeaza. Foarte multi dintre acestia s-au oferit sa ma sustina material, in cazul in care voi fi amendat.Am citit in presa anumite informatii despre trecutul colonelului Tiberiu Filipas, dar nu vreau sa le comentez, intrucat nu stiu in ce masura sunt adevarate. Sincer va spun ca imi doresc sa nu fie reale respectivele informatii. Eu consider ca acest jandarm a incercat sa ne intimideze din dorinta de a parasi zona pentru a pregati terenul pentru vizita doamnei Dancila.Stiu foarte multe cazuri in care persoane dragi mie au avut de suferit atat din cauza conditiilor mizerabile, cat si din cauza coruptiei care dainuieste in sistemul medical romanesc.Sunt elev la Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu din Targu Mures si sunt mandru de acest lucru, intrucat am profesori deosebiti. In acest an, am reusit sa ma calific la etapa nationala la trei concursuri.Junimea este un grup de umor, foarte cunoscut la nivel national. A fost creat in urma cu cativa ani de catre Razvan Capra si alti tineri.Eu consider ca am mostenit doar patriotismul. Nu a fost o persoana anume care m-a format astfel, dar eu consider ca, pentru ca stramosii nostri au varsat sange ca noi sa avem aceasta posibilitate.As putea sa ma consider un activist civic.Conflictele interetnice din Targu Mures nu au influentat locuitorii orasului. Ne intelegem foarte bine intre noi, romanii si maghiarii. Impreuna putem realiza lucruri frumoase, iar acest adevar a fost dovedit aici, in Targu Mures.Mi se pare deosebit de trist. Niciodata nu vom putea progresa, atata timp cat silim noua generatie sa se incadreze intr-un tipar impus de altii.Dupa terminarea studiilor liceale, imi propun sa imi continui studiile la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii din Bucuresti. Imi doresc foarte mult sa raman in tara, pentru ca statul roman a investit in mine si in dezvoltarea mea.Cu totii ar trebui sa ne simtim norocosi ca suntem integrati in Uniunea Europeana. De multe ori mi-am ridicat intrebarea daca noi, romanii, chiar meritam un asemenea cadou. Sunt constient ca,Am calatorit si in alte tari si consider orice tara plasata la Vest de Romania un ideal pentru noi.Eu ii rog pe toti oamenii de buna credinta sa mearga la vot pe 26 mai, pentru ca doar asa putem sa scapam tara de acei oameni care mi-au distrus viitorul meu si al tuturor tinerilor romani.Alin Popoviciu a acceptat invitatia noastra de a le transmite prin intermediulsi un mesaj video celor care au drept de vot: