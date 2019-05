Nemtii au facut tot posibilul ca romanii aflati la coada in Munchen sa poata vota, insa de la Bucuresti s-a stins lumina UPDATE

(Reactia romanilor care au aflat ca nu vor putea sa voteze, desi politistii germani au incercat sa-i ajute)

"Politia din Germania a dorit sa ne ajute, au marit tarcul pt intrarea in Consulat (perimetrul din garduri) si au mai intrat ca 100 de oameni, care inauntru (surpriza!!!) nu au mai putut vota pt ca subit s-au blocat calculatoarele. Asta ca sa fie bataia de joc completa...", transmite corespondentul Ziare.com la Munchen.Iata ca sectiile de vot din Diaspora au primit o noua lovitura din tara, pentru ca la scurt timp. Aceasta desi alegerile din afara tarii nu s-au incheiat, din moment ce in Statele Unite si Canda se mai voteaza ore bune, din cauza diferentei de fus orar.Ministerul roman de Externe anuntase ca "persoanele care la ora 21:00 (ora locala) se afla in sala in care se voteaza pot sa-si exercite dreptul de vot"."Final fericit la Munchen, undeUnul dintre politisti e nascut in Brasov si ne-a vorbit la portavoce in romana.Ramane enervarea de peste zi -, dar e induiosator sa vedem autoritati care iau masuri in sprijinul publicului si le anunta calm, linistind instant o multime furioasa", transmite jurnalistul Vlad Ursulean.La Berlin se fac liste suplimentare, dar la Munchen oamenilor li s-a spus ca nu mai pot sa voteze, cu toata bunavointa politistilor germani."Situatia din Berlin se complica. Se pare ca 'Bucurestiul' a inchis sistemul electronic. Acum se fac liste suplimentare. Mai sunt vreo 200 de alegatori si cativa politisti in ambasada. #Ambasada #Berlin #alegeriUE", informeaza redactia romana a Deutsche Welle.Mobilizarea romanilor la vot a fost impresionanta la Munchen, unde coada s-a intins pe un intreg bulevard. Din pacate, din cauza incompetentei autoritatilor romane, mii de cetateni riscau sa nu mai poata vota, desi au stat in strada de dimineata pana seara."Am plecat deprimata de la consulat.si am avut de ales intre a ramane si a merge la job. Spre rusinea mea, am ales job-ul. Pe drum am plans, si cineva m-a imbratisat. Multumesc, whoever you are. Si acum plang la munca, pt. ca desi sunt obisnuita cu nemernicia,. Sa stiti ca multa lume nu va vota. Cand am plecat,. Asta e Romania si sper din tot sufletul ca cei de acasa se mobilizeaza, macar pentru noi cei care am stat in picioare ore intregi fara sa votam", scrie pe Facebook o tanara din Baia Mare care lucreaza in Munchen si a incercat sa voteze, fara succes, la fel ca alte mii de romani.Iata mai multe imagini de la sectia de votare din"La Munchen se asteapta circa. Cu siguranta. Rusine organizatorilor,", ne transmite un cititor, impreuna cu mai multe filmari de la fata locului.