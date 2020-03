Acord intre USR si PLUS pentru Sectorul 1. Diana Buzoianu deschide lista de candidati

Ziare.

Potrivit unui comunicat USR PLUS, transmis sambata, cei doi viceprimari propusi prin acordul birourilor reunite ale ambelor filiale sunt Diana Buzoianu si Oliver Paiusi."Lista de consilieri locali pe care o propunem cetatenilor Sectorului 1 are o componenta echilibrata. Avem oameni cu experienta care lupta de ani cu sistemul, avem oameni tineri si plini de energie, cu specializari diverse si opinii fundamentate.Nu mai vrem sa asistam la o majoritate in Consiliul Local care voteaza fara sa citeasca proiectele de hotarare, care mimeaza democratia locala in detrimentul tuturor. Cu aceasta echipa de consilieri in Sectorul 1 vom schimba practicile care ne tin in subdezvoltare de 30 de ani", afirma Clotilde Armand, candidatul Aliantei USR PLUS la Primaria Sectorului 1 si presedinte al filialei USR Sector 1, citata in comunicat.Echipa USR PLUS doreste sa le ofere cetatenilor Sectorului 1 "alternativa pe care o asteapta de la o clasa politica noua si responsabila"."Credem ca locuitorii celui mai bogat sector al unei capitale europene merita sa se bucure de standardele europene ale secolului 21. In perioada urmatoare va vom prezenta in detaliu candidatii Aliantei USR PLUS si programul de guvernanta locala pe care il propunem locuitorilor din sectorul 1", se precizeaza in comunicatul citat.