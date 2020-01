Are sens sa obligam romanii sa mearga la vot? O solutie mai buna ar fi votul electronic

Ziare.

com

Legitimitate si reprezentativitate sunt cuvintele cheie in ultimele saptamani, perioada marcata de intentia Guvernului PNL de a introduce alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Si daca solutia cea mai buna ar fi, de fapt, introducerea votului obligatoriu?La alegerile europarlamentare de anul trecut s-au prezentat la urne putin peste 50% din numarul total de alegatori, iar la prezidentialele de la finalul anului a fost si mai rau: sub 50% in ambele tururi, adica cea mai slaba prezenta la vot dupa 1989.Participarea la alegeri este o chestiune de responsabilitate civica si un drept universal pentru care s-a platit cu viata. Exista tari democratice in care responsabilitatea civica este intarita pana la nivelul de obligatie si, mai mult, in unele dintre aceste state alegatorii sunt sanctionati in diverse moduri daca nu se prezinta la urne.In peste 30 de state votul este obligatoriu, cu sau fara sanctiuni . Bulgaria, de exemplu, s-a inscris pe aceasta lista in 2016, alaturandu-se Greciei sau Belgiei, Elvetiei sau Argentinei. Australienii sunt amendati daca nu se duc la vot, iar daca nu platesc amenda risca sa ajunga la inchisoare, in timp ce grecii care nu merg la urne au apoi dificultati in obtinerea unui pasaport sau a permisiului de conducere.Desigur, sunt si tari care au renuntat la obligativitatea votului, mai ales dupa ce alegatorii au inceput sa sfideze obligatia impusa de autoritatile statului.Argumentele pro si contra votului obligatoriu sunt numeroase si dezbaterea revine in actualitate ori de cate ori sunt luate in discutie alegerile sau modificarea legislatiei electorale. In timp ce sustinatorii ideii sunt convinsi ca astfel se diminueaza apatia politica si se reduce coruptia de tip electoral, opozantii reclama faptul ca nu poti obliga pe cineva sa voteze daca nu crede in niciun candidat si, drept urmare, nici nu il poti face responsabil de actiunile ulterioare ale acestuia.Invitat desa vorbeasca despre solutiile posibile de insufletire si responsabilizare civica a electoratului din Romania, analistul politic Cristian Pirvulescu a subliniat mai intai faptul ca alegerea primarilor in doua tururi, anuntata joi de Guvernul Orban, le va oferi edililor locali o legitimitate mai mare."Cu siguranta, e vorba despre o legitimitate mai mare, pentru ca vorbim despre alegerea primarilor cu 50% plus 1 din numarul voturilor valabil exprimate, spre deosebire de alegerile intr-un singur tur, cand in peste 80% dintre cazuri primarii erau alesi cu circa 30%, deci legitimitatea lor era discutabila.Ar creste legitimitatea, dar nu stiu in ce masura ar creste si eficienta guvernarii locale. Cred ca e nevoie de mai mult decat de schimbarea sistemului electoral pentru a modifica comportamentul alesilor locali", a adaugat acesta.In schimb, Cristian Pirvulescu nu este un sustinator al introducerii votului obligatoriu, despre care spune ca ar fi si neconstitutional."Votul obligatoriu este o mostenire a inceputului secolului XX. Din punctul meu de vedere, el este neconstitutional in Romania, pentru ca votul este un drept si nu o obligatie, potrivit capitolelor din Constitutie, asa ca nu poti obliga cetatenii sa voteze. Si e discutabil daca acest drept poate fi transformat intr-o obligatie, pentru ca inclusiv refuzul de a vota (absenta de la vot) este o manifestare politica.Pe de alta parte, am fost candva unul dintre adeptii votului obligatoriu, crezand ca acesta va creste participarea la vot si va impiedica coruptia. Depinde insa de multe alte variabile lupta impotriva coruptiei electorale, de exemplu, in America Latina votul este obligatoriu, dar coruptia electorala functioneaza", a declarat Cristian Pirvulescu.Mai mult, acesta spune ca si in statele in care votul este obligatoriu "prezenta la vot incepe sa scada, pentru ca cetatenii considera ca nu pot fi obligati sa voteze"."Iar sanctiunile nu sunt altceva decat o forma de impunere a unui comportament civic care trebuie sa fie liber asumat", subliniaza politologul.Cristian Pirvulescu s-a referit si la una dintre cauzele majore ale absenteismului electoral."Problema noastra, in Romania, este legata de inexistenta unei autentice dezbateri ideologice. Partidele noastre, chiar daca afiseaza embleme ideologice, nu au o dimensiune ideologica, sunt partide clientelare. Iata, USR-PLUS, alternativa care apare la partidele vechi, nu isi poate defini o componenta ideologica, fiind de la centru-stanga la centru-dreapta (uneori chiar spre extrema dreapta) foarte impartita.Si, atunci, o mai mare clarificare ideologica ar contribui la cresterea prezentei la vot in zona urbana, acolo unde absenteismul este foarte mare.Absenteismul din zona rurala este un absenteism care se datoreaza migratiei economice europene. Avem 4 milioane de romani care nu sunt in tara, cei mai multi dintre ei provenind din zonele rurale", a mai comentat acesta.Pe de alta parte, Cristian Pirvulescu este convins ca prezenta la vot poate fi stimulata, "inclusiv la alegerile locale, prin introducerea votului pe Internet, mult mai bine decat prin introducerea votului obligatoriu".Intrebat ce ne impiedica sa introducem votul electronic, Cristian Pirvulescu a raspuns: "Frica politicienilor de votul diasporei, care ramane imprevizibil"."Vedem ca sunt unii care sustin cu entuziasm votul diasporei, pentru ca sunt votati in diaspora (USR, in primul rand) si altii care sunt total impotriva (PSD, care nu castiga nimic), in timp ce PNL e la mijloc (nu a fost sanctionat la ultimele alegeri la care a participat diaspora, dar ar putea fi sanctionat si atunci e foarte rezervat).Este evident ca votul prin corespondenta nu e o solutie si nu are cum sa fie in secolul XXI, el putea fi o solutie in sec.XIX. In schimb, votul pe Internet functioneaza, experienta estoniana o dovedeste foarte clar. Douazeci de ani de experienta de vot pe Internet, acolo sub rasuflarea Rusiei (care n-a putut niciodata interveni), este o dovada suficient de puternica.Cred ca e nevoie de curaj si de determinare. Viata politica locala s-ar schimba radical daca cei din zona rurala ar putea sa voteze la alegerile locale pe Internet. Ei au cartile de identitate acolo, locuiesc acolo, dar muncesc in strainatate, inclusiv cei care se afla in deplasare ar putea vota si atunci prezenta la vot ar fi radical imbunatatita, dezbaterea politica ar fi imbunatatita si in final lucrurile ar merge mai bine", afirma Cristian Pirvulescu.