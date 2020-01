Augustin Zegrean: Turul doi la locale presupune negocieri murdare intre partide. Au fost mai buni primarii alesi in doua tururi?

"Au fost mai buni primarii alesi in doua tururi?"

Cand ne convine, invocam Comisia de la Venetia, cand nu ne convine...

In plus, fostul sef CCR reaminteste ca "fiecare partid cand a fost la putere a modificat legea electorala ca sa ii convina lui", acesta fiind motivul pentru care Curtea a cerut in repetate randuri Parlamentului sa adopte un Cod Electoral, cu care sa se invete alegatorii.Comentariile sunt facute in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Guvernul va promova, in foarte scurt timp, alegerea primarilor in doua tururi , fara sa dezvaluie ce varianta va fi aleasa - adoptarea unei ordonante de urgenta sau angajarea raspunderii in Parlament."Daca merg pe varianta angajarii raspunderii, se poate depune motiune de cenzura, in schimb, daca se adopta ordonanta de urgenta, PSD nu mai poate face nimic imediat. Insa OUG trebuie depusa urgent pentru dezbatere in Parlament. In Constitutie chiar scrie (art.115 - n.red.) ca, daca Parlamentul este in vacanta, se convoaca obligatoriu in sesiune extraordinara, in cel mult 5 zile. Deci dezbaterea se face urgent, iar in Parlament OUG poate fi respinsa", a explicat, la solicitareaIntrebat daca in cel de-al doilea caz nu exista riscul ca, adica OUG sa fie adoptata degeaba, pentru ca nu ar fi pusa in aplicare, Augustin Zegrean a confirmat: "Asa este"."Riscuri exista si intr-un caz, si in celalalt", a adaugat fostul presedinte al CCR.Prin urmare, nu este deloc limpede in acest moment care e solutia castigatoare pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi. Dar e asa de important sa schimbam legea cu cateva luni inainte de alegerile locale?Augustin Zegrean ne raspunde ridicand mai multe semne de intrebare."Daca ne uitam in urma,Incepand din anii '90 incoace, stiti vreo perioada in care a fost mai bine? Intreb public: Stie cineva o perioada in care a fost mai bine pentru ca primarii au fost alesi in doua tururi?", ne-a declarat acesta.Intrebat despre reprezentativitatea pe care ar trebui sa o aiba un edil local, care ar fi mai mare in cazul in care scrutinul are doua tururi, Augustin Zegrean a raspuns tot printr-o intrebare: "".Intr-adevar, calculele arata ca presedintele Klaus Iohannis a castigat al doilea mandat cu doar circa 35% din. Oricum, procentul este de peste doua ori ori mai mare decat cel obtinut de Gabriela Firea in 2016, cand actualul primar al Capitalei a castigat alegerile locale organizate intr-un singur tur obtinand in jur de 14% din voturile tuturor alegatorilor bucuresteni (a avut doar 246.000 de voturi).Augustin Zegrean spune, insa, ca "am avut alegeri si intr-un tur, si in doua tururi si nu cred ca ati simtit ca din cauza asta am avut un primar mai bun"."De ce?, argumenteaza acesta.Si, totusi, foarte multi alegatori nu voteaza cu speranta, ci mai mult de frica, adica nu voteaza pentru un candidat, ci impotriva contracandidatului sau, ca sa nu iasa."Atunci mai bine nu am aveaDar sa stiti ca de cele mai multe ori cine castiga turul unu castiga si al doilea tur. Uitati-va, avem primari care sunt la al cincilea mandat. Au fost alesi si intr-un tur, si in doua tururi. Au facut mai mult cand au fost alesi in doua tururi?Diferenta e ca fac ei, de la partide, golanii intre tururi. Se asociaza partidele si zic: ''. Asta e un aspect care nu ar trebui sa fie adus in fata. Turul doi presupune negocieri murdare intre partide.Dar sa stiti ca asta nu inseamna ca nu sunt de acord cu alegerile in doua tururi. Din partea mea, pot sa fie si cinci, ca tot cine castiga in primul iese primar", a insistat Augustin Zegrean.Pe de alta parte, intrebat ce parere are despre scrisoarea trimisa de PSD partenerilor europeni, in care social-democratii se plang ca Guvernul PNL modifica legislatia electorala cu doar 4 luni inainte de alegeri, Augustin Zegrean a subliniat ca "Nici Constitutia si nici legile Romaniei nu interzic aceste modificari, este doar o recomandare a Comisiei de la Venetia"....Iar Comisia de la Venetia reactioneaza foarte repede. Ei cunosc legislatia si stiu foarte bine ce se intampla in toate tarile astea din estul Europei. Dar, sigur, ei raman cu reactia si noi cu decizia - ''", a adaugat fostul presedinte al CCR.In plus, acesta a tinut sa faca o observatie."Priviti in urma: De fiecare data cand au fost alegeri, s-au modificat legile electorale.mai bine decat la locale. Fiecare partid cand a fost la putere a modificat legea electorala ca sa ii convina lui. Asa s-a ajuns, de exemplu, ca votul uninominal introdus la parlamentari sa aduca vreo 80 mai multi decat trebuiau sa fie.si noi asta le-am spus, de mai multe ori, la Curtea Constitutionala: 'Nu mai modificati legile electorale, pentru Dumnezeu! Faceti un Cod Electoral si lasati lumea sa se invete cu el, ca sa stim ce alegem'", a cerut inca o data fostul presedinte al Curtii Constitutionale, in prezent avocat.