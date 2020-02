Barna: Asteptam ca PNL sa fie deschis la candidati unici in marile orase. Tomac: Alianta antiPSD trebuie facuta acum!

Tomac: Ponta ramane un bisnitar marunt, fara cuvant

Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca in varianta in care PNL si Alianta USR PLUS nu vor stabili candidati unici in marile orase exista riscul sa castige reprezentantii PSD si a apreciat ca in cazul Capitalei acest lucru ar reprezenta "o catastrofa"."Majoritatea primarilor vor ramane probabil in functii. Si pentru a avea o dovada foarte clara ca nu exista o intelegere, (...) ca nu avem un nou USL 2, ca nu se naste o noua intelegere intre PNL si PSD, asteptam ca in saptamanile urmatoare PNL sa fie deschis la a decide candidati unici acolo unde ne luptam cu PSD, in marile orase in special, pentru a putea intr-adevar, avand candidati unici, sa scapam de ceea ce inseamna 'managementul' PSD asupra Romaniei.Si spun asta pentru ca, daca nu vom avea un candidat unic, spre exemplu la Bucuresti, sansele Gabrielei Firea de a ramane in continuare primar devin destul de mari. Or, asta ar fi o catastrofa pentru Capitala Romaniei si pentru Romania in general", a aratat Barna, intr-o declaratie acordata presei dupa ce Parlamentul a adoptat motiunea de cenzura Liderul USR considera ca ziua votului pe motiunea de cenzura este una "trista pentru Romania", deoarece romanii nu vor avea ocazia sa isi aleaga primari "care pot sa schimbe lucrurile".Intrebat daca el crede in posibilitatea unor intelegeri intre PNL si PSD, Barna a declarat ca optiunea liberalilor in ceea ce priveste desemnarea unor candidati la alegerile locale va clarifica acest aspect."Nu stiu - e raspunsul pe care vi-l dau. O sa vedem in perioada urmatoare cum se va pozitiona PNL in ceea ce inseamna nominalizarile de candidati in marile orase, unde e foarte clar ca, daca nu vor fi candidati comuni, va fi dificil de deblocat reprezentantii PSD din administratie.Si in functie de asta vom vedea daca suntem in regia unui USL 2 sau suntem intr-o situatie in care PSD reduce din nou democratia in Romania", a spus el.Dan Barna a apreciat ca ar fi existat sansa organizarii alegerilor locale in doua tururi, in cazul in care Guvernul si-ar fi angajat raspunderea sau ar fi adoptat o ordonanta de urgenta pe aceasta tema la finele anului trecut.In acest sens, liderul USR a adaugat ca alegerea primarilor in doua tururi a fost sacrificata pentru alegeri anticipate "Ramane insa un semn de intrebare: decizia premierului de a bonifica baronii PSD, presedintii de consilii judetene, care, prin faptul ca nu s-a emis acea ordonanta promisa de catre PNL, acesti baroni vor ramane in continuare in functii si in pozitiile pe care le-au avut pana in prezent", a mentionat Barna.Partidele antiPSD sunt obligate sa mearga cu candidati comuni peste tot, iar o alianta in acest sens trebuie facuta acum, considera si liderul PMP, Eugen Tomac."In loc de doua tururi, Romania intra in al doilea an de criza. Anul trecut a fost sacrificat total, pentru ca am avut alegeri europarlamentare si prezidentiale. O spun cu un regret profund: nu-i inteleg deloc pe cei care imping tara din nou in criza politica, fara a se gandi la consecinte.PSD poate fi inlaturat si trimis in opozitie in mod real doar prin revenire la alegerea primarului in doua tururi. Am ratat o sansa istorica si nu cred nicio clipa ca, prin pastrarea aceluiasi mecanism de alegeri locale, Romania profunda va scapa de baronetul PSD", a scris Tomac pe Facebook.In opinia sa, prin ceea ce s-a intamplat miercuri in Parlament, adoptarea motiunii de cenzura, electoratul de dreapta a pierdut enorm."Astazi nu a castigat PSD, dar, in mod sigur, electoratul de dreapta a pierdut enorm. Lovitura am primit-o de la Iuda al politicii romanesti care, dupa ce si-a luat argintii (subventia de la stat), a tradat promisiunea ca va sprijini revenirea la alegerea primarului in doua tururi.Ponta ramane un bisnitar marunt, fara cuvant. Cat despre aripa maghiara a PSD, nimic nou, ei intotdeauna au fost lipiti de ciuma rosie ca marca de scrisoare. Avem in fata inca un an fara autostrazi construite, fara spitale noi ridicate si, in mod sigur, cu sute de mii de romani care parasesc tara, dezgustati de clasa politica si de lipsa de perspectiva", a precizat Tomac.El a vorbit despre o alianta a partidelor anti-PSD in perspectiva alegerilor viitoare."Partidele antiPSD sunt obligate sa mearga cu candidati comuni peste tot, altfel ne meritam soarta si nu mai avem nicio scuza. Alianta trebuie facuta acum!", a fost mesajul lui Tomac.