Barna, nemultumit de proiectul de asumare al Guvernului in materie electorala: O sa discut cu Orban

"Sunt mai multe probleme. O sa avem si o discutie cu premierul legata de angajarea raspunderii pe legea electorala. Votul celor care au viza de flotant. Se introduc 90 de zile care inaine nu erau. Asta e o chestiune pe care va trebui sa o discutpm, apropo de lucrurile de care nu suntem multumiti la PNL ", a spus Dan Barna, la TVR1."Persoanele care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 90 de zile inaintea datei scrutinului isi vor putea exercita dreptul de vot doar in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care au avut resedinta sau domiciliul stabilit anterior celor 90 de zile. In acest caz, cetatenii vor vota pe lista suplimentara", prevede articolul nou introdus in proiectul de asumare al Guvernului, transmis luni Parlamentului.