Candidatul USR-PLUS pentru Primaria Iasi va fi anuntat in maximum o saptamana

Ziare.

com

El a precizat ca, la inceputul lunii martie, ar urma sa fie stabiliti candidatii comuni pentru alegerile locale in toate orasele.Miercuri, conducerea PNL a confirmat ca actualul primar iesean Mihai Chirica, fost membru PSD, va candida din partea partidului . PNL a demarat si un sondaj privind alegerea candidatului formatiunii la Primaria Iasi.Vestea a starnit reactii atat in cadrul partidului, cat si in randul reprezentantilor USR si PLUS, care, potrivit lui Iolu, au fost deschisi dialogului cu PNL pentru desemnarea unui candidat comun la Iasi, dar si pentru alte primarii.In acest context, USR si PLUS fac demersuri in directia stabilirii candidatului la Iasi, in conditiile in care Liviu Iolu este candidatul PLUS , iar din partea USR si-a anuntat candidatura Cosette Chichirau.Dezbaterea publica de la Iasi va avea loc, la, si va fi transmisa si online."Dupa dezbatere, in maxim o saptamana, cred eu ca vom desemna candidatul unic. Ne vom intalni pentru a se lamuri si membrii si simpatizantii. Si in functie de dezbatere, si in functie de reactii, vom hotari care este candidatul comun", a declarat Iolu.El a precizat ca in multe orase au fost stabiliti deja candidatii, iar lista va fi definitivata in cel mult doua saptamani. "La Timisoara, de exemplu, s-a stabilit ca Dominic Fritz este candidatul comun al aliantei. Sunt orase din tara in care deja s-a hotarat numele candidatului comun, iar acolo unde nu s-a hotarat, in cel mult doua saptamani, se va stabili"."Ne dorim ca la inceputul lui martie sa avem candidati comuni in toate marile si micile orase ale Romaniei. In multe judete, deja exista candidati comuni si pentru orase mici, comune si sate. Au fost semnate acorduri cu USR in sapte - opt judete, printre care si Bihor si Sibiu".Liviu Iolu a punctat ca partidul lui si alianta erau deschise dialogului cu PNL, insa partidul de la guvernare a ales sa "recicleze" candidati fosti PSD."Problema cu PNL este ca recicleaza candidati fosti PSD, cum e la Iasi, candidati pe care i-a tocat in ultimii ani, spunand ca sunt incompetenti, dar pe care acum ii gaseste buni. Aici este o problema, pentru ca nu ne aliniem pe principii cu PNL acum. Daca PNL continua sa faca precum la Iasi... In mod normal, eram deschisi discutiilor.Si am avut discutii inclusiv cu reprezentanti din organizatia PNL Iasi, pentru a vedea cum facem sa avem un candidat comun. Am avut, si USR si eu, discutii cu filiala municipala a PNL, dar de la centru l-au impus pe Chirica si e putin frustrant si pentru organizatiile locale", a adaugat Iolu.