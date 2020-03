Chirica, despre decizia de a candida din PNL: Nu putem alerga ca niste lupi singuratici intr-o jungla

Ziare.

"Discutam de aproape 3 ani de zile, de cand ne cautam o matca in care sa putem sa ne continuam proiectele pentru Iasi si pentru regiunea de Nord-Est. Am trecut si prin Asociatia Moldova se dezvolta pe care am finalizat-o.Dorinta noastra a fost de fiecare data sa repunem Iasiul si Moldova pe harta proiectelor prioritare ale guvernarilor prezente si viitoare", a declarat, pentru MEDIAFAX, primarul Iasiului, Mihai Chirica, referitor la decizia sa de a candida din partea PNL.Acesta este de parere ca decizia "a venit intr-un context favorabil si pentru Romania", care se afla "la o rascruce de drumuri"."Nu putem face democratie fara partide politice, nu putem alerga ca niste lupi singuratici intr-o jungla asa cum este viata politica de astazi. De aceea va trebui sa facem o echipa puternica. Nu tind sa primesc functii politice, nu le caut si, sigur ca da, nu am nevoie decat de sprijinul acestor formatiuni politice prin care am trecut, asa cum am spus de fiecare data, pentru proiectele iesenilor si cele ale regiunii", spune Chirica,Despre echipa PNL Iasi, Chirica spune ca este una "frumoasa (...) chiar daca au mai fost si dispute"."Persoanele care nu au inteles ce ne dorim de la acest oras probabil ca vor intelege pe parcurs si cred ca putem sa mergem mai departe", a mai spus Mihai Chirica.Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a votat, sambata, candidatura lui Mihai Chirica la Primaria Iasului . Fostul social-democrat a fost sustinut de 28 de membri, trei s-au abtinut si doi au votat "impotriva". Pentru presedintia CJ Iasi este sustinut ministrul Mediului, Costel Alexe.Dupa aceasta decizie, presedintele PNL Iasi, Marius Bodea, a demisionat din partid, dupa 22 de ani