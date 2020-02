Cine a pierdut trenul in razboiul pentru Primaria Capitalei

Orgoliul de a avea un candidat propriu

Hiba acestor "toti ceilalti" este ca nu s-au pus de acord cine sa-i reprezinte in aceasta batalie cruciala pentru tara, dar mai ales pentru bucuresteni, si nu l-au ales pe cel care trebuie sa fie- cel dintai dintre egali - ca sa inlature raul produs printr-o situatie asemanatoare din 2016.Atunci intamplarea, si numai ea, a adus-o pe Firea la putere, cu o majoritate relativa de 42,97%, in timp ce contracandidatii ei redutabili obtineau - insumat - 48,16%, deci simtitor mai mult. Asa este cand alegerile se fac intr-un singur tur, iar opozantii sunt divizati.Istoria pare sa se repete. Sondaje facute luna trecuta arata ca eventualul candidat comun al dreptei ar castiga cu 54%, in timp ce Gabriela Firea n-ar depasi 33%. Dar, la patru luni inainte de alegeri, dreapta nu stie inca daca va avea candidat comun, in timp ce candidatura Gabrielei Firea, ca unica reprezentanta a stangii, este deja batuta in cuie.De partea celalalta, USR pare sa se fi oprit la independentul Nicusor Dan , PLUS mizeaza pe fostul ministru Vlad Voiculescu, iar PNL umbla precum Diogene cu lampa in mana ca sa-l descopere, prin Agora orasului, pe cel mai cinstit dintre atenieni In mod paradoxal, PNL - partidul cu cea mai mare credibilitate la electorat - pare sa repete eroarea facuta de PSD la prezidentiale, incercand sa forteze cu orice pret un candidat propriu, pentru ca nu cumva prietenii sa i-l impuna pe al lor.Il inteleg foarte bine pe domnul Orban, care prevede scaderea credibilitatii sale in partid daca va recunoaste ca n-a fost inca in stare sa impinga in fata un candidat propriu si opozabil doamnei Firea, dar pierderea poate fi mult mai costisitoare daca ambiguitatea sa de azi i-ar da maine apa la moara actualului edil sa mai obtina inca un mandat.Pare lamentabil modul cum incerca sambata liderul PNL s-o sustina, cam hodoronc-tronc, pe doamna Violeta Alexandru, cu calificative superlative, intr-o eventuala candidatura la Primaria Capitalei.Nu contest nimic din calitatile doamnei Violeta Alexandru, domnia sa poate fi un excelent edil, incompaabil mai bun decat actuala Firea, poate fi o buna profesionista, o personalitate ireprosabila din toate punctele de vedere. Dar, spre deosebire de actualul primar general, doamna Violeta Alexandru n-a excelat inca la capitolul notorietate, hotarator in fata urnei si in prezenta stampilei.Pana acum cateva luni, Violeta Alexandru era cam anonima pentru publicul larg, in timp ce fosta prezentatoare TV este demult cunoscuta - va rog sa-mi iertati expresia - ca un cal breaz. Nu numai ca este cunoscuta, dar a ajuns si simpatizata candva, bucurandu-se de aprecierea publica la televizor.Printr-o ciudata si inexplicabila asociere, in mintea telespectatorului, buna imagine si aprecierea la televizor te recomanda ca bun la orice. Inclusiv la administrarea urbei.Pe scurt, micul ecran este cel mai bun afis electoral. N-o dovedeste numai doamna Firea. O dovedeste si Rares Bogdan, ne-o demonstreaza si Moise Guran, si Robert Turcescu, si altii.Cine a auzit pana acum cateva luni de doamna Violeta Alexandru?nimeni! Cati dintre bucuresteni se vor repezi sa puna stampila si sa voteze o persoana de care abia au aflat ca exista, necum ca ar avea cine stie ce imagine, cine stie ce pricepere, cine stie ce calitati, altele decat garantia domnului Orban?Sunt convins ca unii se vor intreba in gandul lor: ce se baga la primarie doamna asta, care pana acum promitea sa ne rezolve inechitatile de la pensii ? A luat-o si ea pe urmele Olgutei Vasilescu?Propunerea liderului PNL nu face decat sa confirme faptul ca sacul este gol. Liberalii n-au in randurile lor o personalitate redutabila pentru Primaria Capitalei. Inevitabil, pe acest fond, opinia publica face comentarii care iarasi nu-i avantajeaza pe liberali.Niste analisti, respectabili de altfel, au lansat recent zvonul despre o posibila candidatura a lui Rares Bogdan la Primaria Capitalei. Mai, oameni buni, voi sunteti seriosi? Rares Bogdan este un om implinit. S-a vazut cu toti sacii in caruta. Europarlamentar, prim-vicepresedinte al celui mai de seama partid din tara, cu o pozitie excelenta in Parlamentul European.Cum sa candideze la Primaria Capitalei, unde sa-l judece aspru cetatenii, ori de cate ori se sparg tevile ruginite sau atunci cand nu vine apa calda la robinet?Ca urmare, povestea cu Rares Bogdan la primarie nu mi se pare altceva decat nascocirea unora, pe care nu-i duce mintea sa nascoceasca altceva mai bun, dar nici sa taca din gura nu le vine.Pe de alta parte, dupa calculele altor analisti, respectabili si ei, Primaria Capitalei ar fi un fel de plan B al lui Ludovic Orban. Adica, daca intr-o zi premierul nu va mai rezista ca premier, se va multumi ca primar.Sa fim seriosi. Cand ai ajuns asa sus, cum este Orban acum, n-ai decat doua posibilitati: ori te mentii acolo sus pana ti se termina mandatul si atunci te umpli de glorie, ori te prabusesti si atunci este ridicol sa te mai gandesti la un alt plan, fie el B, C sau altceva.Una peste alta, PNL nu are candidat propriu la primarie, iar personalitatile capabile si notorii au deja alte preocupari decat Primaria Capitalei. In aceasta situatie cautarea unui candidat improvizat, pe ultima suta de metri, este curata sinucidere.Suntem in situatia cand rolul PNL nu este sa-si caute candidat propriu, pentru care a pierdut deja trenul, ci sa convina cu ceilalti parteneri ai sai asupra unui candidat comun din frontul antiPSD, unul pe care sa-l sustina cu totii si care s-o invinga detasat pe Firea.Succesul unui candidat comun ar fi o victorie a tuturor, insuccesul candidatilor separati ar fi infrangerea fiecaruia. PNL nu-si poate permite sa declanseze o batalie dinainte pierduta.Domnul Orban este liderul partidului celui mai influent dintre fortele antiPSD. Va avea prilejul ori sa se dovedeasca politician de marca, purtand chiar el in mana steagul menit sa sustina un candidat unic si mizand pe o victorie aproape sigura, ori sa-i condamne pe toti la o infrangere greu de evitat.Nu vreau sa sugerez nume, nu este rolul meu, dar la ora actuala exista deja sondaje destul de concludente care scot in evidenta persoane notorii, binecunoscute publicului, care n-ar avea nicio problema s-o invinga detasat pe candidata PSD. Ele nu trebuie decat sa fie sustinute de intregul front antiPSD.Daca liberalii vor sti sa-si invinga orgoliile, sustinand un candidat "strain", vor dovedi ca sunt interesati de bunul mers al cetatii, de asanarea mizeriilor in care a fost tarat pana acum Bucurestiul, de trafic, de mediu, de urbanism, de tot ce n-a interesat-o pe Gabriela Firea.Altfel, am putea-o vedea tot pe dansa invingatoare la primavara, triumfand in fata unor personalitati mult superioare, pe care nu le poate devansa prin nimic altceva decat numai prin jocul politic.Intr-adevar, Gabriela Firea poate sa-l devanseze pe Nicusor Dan, sa-l surclaseze pe Vlad Voiculescu, sa-l depaseasca chiar si pe simpaticul Theodor Paleologu, dar niciodata pe toti trei la un loc. N-ar fi de neiertat neglijarea acestui amanunt, stimati penelisti, useristi si plusisti?