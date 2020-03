Ciprian Ciucu a fost propus drept candidat PNL la Primaria Sectorului 6

Ziare.

Anuntul a fost facut de Ciucu pe pagina sa de Facebook , iar acum propunerea mai trebuie validata si in Consiliul National al PNL."In aceasta seara Biroul Politic al PNL Sector 6 m-a desemnat candidatul nostru pentru Primaria Sectorului 6. Propunerea Biroului urmeaza sa fie validata de Consiliul National al PNL. Le multumesc, increderea lor ma obliga! Va multumesc si voua pentru sprijin, va spun sincer, a contat si conteaza pentru mine.Acum, in aceasta seara, am o singura promisiune: nu o sa va para rau pentru ca mi-ati dat increderea voastra. Cei din Sectorul 6 vor vedea diferenta. Cred ca in acest moment, in acest context, am prima sansa in Sectorul 6 la alegerile de peste 3 luni. Este timpul oamenilor noi si al echipelor curate din partidele mai vechi si mai noi. Important este sa fim impreuna", e mesajul postat de Ciucu Pana acum se pare ca, daca va fi validat, Ciucu il va contracandida pe actualul primar social-democrat. Gabriel Mutu a fost reconfirmat pentru un nou mandat de Organizatia PSD Sector 6 pe 22 ianuarie.A.S.