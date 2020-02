Dupa Rusalii, Orban se gandeste sa cheme romanii la vot fix cand sunt meciurile Euro 2020 la Bucuresti

Ziare.

Intai, imediat dupa instalarea la Palatul Victoria, Ludovic Orban anunta ca 7 iunie va fi data alegerilor locale. I s-a atras atentia ca atunci pica Rusaliile si romanii au weekend prelungit, astfel ca multi pot fi in vacanta, departe de localitatea de domiciliu. Aceeasi problema ar fi intampinat-o si tinerii, avand in vedere ca tot in acele zile in Bucuresti va fi organizata prima editie a festivalului SAGA.Astfel ca Executivul liberal a anuntat ca va fi mutata data alegerilor si de atunci tot incearca, fara succes, sa o fixeze.Cele mai noi propuneri ale lui Ludovic Orban au fost avansate duminica seara."In ceea ce priveste alegerile locale este clar ca nu pot fi organizate alegeri pe data de 31 si pe data de 7, pentru ca sunt sarbatori, Rusalii. Sa organizezi inainte de 31 mai, poti sa faci pe 24 mai. E cam devreme, pentru ca mandatele consiliilor locale si judetene expira la 4 ani dupa depunerea juramantului, asta inseamna in a doua parte a lunii iunie, cel mai probabil, alegerile locale vor fi fie in 14, fie in 21 iunie, cel tarziu 21 iunie", a afirmat Ludovic Orban, duminica seara, la B1 TV.Doar ca in acea paerioada Bucurestiul este gazda meciurilor din cadrul Campionatului European. Pe langa faptul ca multi romani e posibil sa vina in Capitala sa participe la meciuri, Bucurestiul va fi luat cu asalt si de suporteri straini.Pe 14 iunie de la ora 19:00 va fi meciul disputat de Austria cu echipa care va castiga play-off-ul D sau A, iar pe 22 iunie, la o zi dupa cea de-a doua data avansata, va fi meciul Ucraina - Austria, tot de la ora 19:00.In ce priveste alegerile legislative si intentia liberalilor de a le organiza anticipat, in cazul in care reuseste planul de dizolvare a Parlamentului, Orban a avansat ca posibila perioada 15-30 iunie.Cum 15 iunie pica intr-o luni, exista doar doua duminici ce ar putea gazdui scrutinul - 21 si 28 iunie. Iar pe 29 iunie va avea loc un alt meci din cadrul Campionatului, intre echipa care va ocupa locul 1 grupa F - si cea de pe locul 3 din grupa A/B/C/D.