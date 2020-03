E posibil un bloc electoral anti-PSD?

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

unul e fostul pesedist Mihai Chirica, celalalt e fostul lider al USB/USR, Nicusor Dan.In ambele cazuri, motivatia e evitarea unei victorii a unui candidat PSD. E foarte posibil ca ambii candidati sustinuti de PNL sa castige. Avem oare aici debutul constituirii unui bloc electoral anti-PSD?Probabil ca nu. Iata care sunt motivele: Primul tine de penelisti. In criza de personal in Capitala si la Iasi, partidul de guvernamant controleaza in tara peste o treime din primarii si e convins ca le recastiga fara probleme, profitand de pozitia actuala.Interesul de a coopera e foarte limitat, fiindca asta ar insemna cedarea catre terti a unor pozitii eligibile. PNL mai are un motiv sa nu caute colaborarea: teama ca ar putea sa se gaseasca din nou in configuratia de la europenele de anul trecut, cand alte doua forte politice - PSD si Alianta 2020 - aveau scoruri comparabile.Orban prefera un sistem cu doua partide mari, in care guvernarea sa fie transata de seful statului sau de grupul minoritatilor, fiindca acesta e jocul politic ale carui reguli le intelege.PLUS si USR sunt si ele departe de a viza un front comun anti-PSD. Motivele sunt numeroase: unul tine de includerea PNL in categoria "partidelor vechi", de nefrecventat.E adevarat ca respingerea penelistilor nu e atat de ferma precum stigmatizarea PSD. Dar nimeni din PLUS ori USR n-a pomenit vreodata ideea de a incheia o alianta care sa izoleze la alegerile din 2020 partidul care a avut, exceptand scurte perioade, cea mai mare pondere in Parlament in ultimii 30 de ani. Ura anti-sistem e mai mare decat dorinta de a infrange in mod clar PSD.Mai e ceva: PLUS si USR au - in cateva locuri din tara - dificultati in a coopera, asa ca ideea de a mai lucra cu unul sau mai multi parteneri pare o povara prea mare.Pe scurt: siguranta de sine a PNL si nesiguranta din sanul Aliantei USR-PLUS fac ca,foarte probabil, la locale sa existe putine locuri in care PSD va avea de infruntat un bloc solid.