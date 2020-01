Fereastra care se inchide

Ziare.

Daca alegerile vor fi intr-un tur, domnia sa fiind singura pe culoarul sau, va avea un urias avantaj in fata unor candidati care se canibalizeaza reciproc pentru acelasi electorat anti-PSD.Singura sansa, in conditiile alegerilor intr-un tur, ar fi ca impotriva dnei Firea - care nici macar nu sta foarte prost in sondaje, fiind sustinuta de un electorat care, chiar urban, este cu mult mai sensibil la cadouri si cruci decat la nevoia de apa calda - sa existe un singur contracandidat.Ceea ce teoretic este, desigur, posibil, dar practic imi vine foarte greu sa cred asa ceva.USR si PLUS sunt intr-o batalie pe viata si pe moarte pentru a da candidatul Aliantei. Si cei doi pretendenti sunt cam de acelasi calibru. Cu diferenta ca, din punctul meu de vedere, Nicusor Dan este decis sa candideze oricum, in orice conditii. Si daca nu vor mai fi organizate alegeri, isi organizeaza el unele.Cele doua partide, dupa cum a explicat Dacian Ciolos intr-un interviu acordat, nu au reusit nici macar sa stabileasca pana acum modul in care vor pune candidatul unic.Dar sa zicem ca se cade la pace si unul dintre ei renunta. Aceste partide nu sunt clasice, nu au disciplina unui partid traditional. Sustinatorii lor la fel. S-a vazut si la prezidentiale. Si ma tem ca cei ramasi fara candidat se vor bosumfla, vor intoarce spatele indignati si nu se vor mai duce sa voteze.Mai ales daca va pierde Nicusor Dan al carui grup in USR este cel mai refractar si mai departe de notiunea de partid politic. Nu as exclude nici macar sa mearga pana acolo incat sa rupa USR.Dae sa zicem ca, printr-o minune, USR-PLUS reusesc sa aiba un candidat comun. PNL a anuntat deja ca va avea propriul candidat , ceea ce a intarit si presedintele Iohannis E foarte greu ca un partid aflat in pozitia electorala a PNL sa admita sa renunte la Bucuresti fara a fi avut un candidat in lupta. Cine sa renunte pentru cine? Pe ce criterii? Fiecare cu sondajul lui. Mai ales ca este vorba despre doua blocuri politice intr-o teribila rivalitate.Poate ca dlui Orban chiar i-ar conveni sa nu trimita un candidat PNL, pentru ca daca el pierde se va numi o infrangere electorala sub conducerea sa, daca va castiga, inevitabil primarul general al Capitalei ar deveni un rival foarte periculos avand in spate argumentul celui de-al doilea vot ca dimensiune, dupa cel primit de presedinte.Dar partidul nu poate accepta sa nu aiba candidat. Este aceeasi ratiune pentru care Calin Popescu Tariceanu nu avea cum sa fie candidatul PSD la prezidentiale pe vremea cand acesta era principalul partid al tarii.Dna Firea a si inceput campania in forta cu atacuri sistematice, mai ales la premierul Orban, pe care il profileaza cumva ca potential candidat.Sigur ca o candidatura a domniei sale ar fi oarecum in logica politica, mai ales avand in vedere ca ar fi o continuare a celei abrupt intrerupte in campania din 2016. Dar nu cred ca Ludovic Orban ar candida in conditiile alegerilor intr-un tur, pentru ca riscul de infrangere ar fi prea mare.Asadar,Lasand la o parte interesul primarilor liberali si al celor pe care PNL ii racoleaza acum, primari care vor mentinerea sistemului actual, PNL s-a angajat in scris fata de UDMR ca nu va emite OUG si nu-si va angaja raspunderea pe revenirea la doua tururi.In interviul pe care mi l-a acordat la inceputul saptamanii, liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, nu se arata deloc ingrijorat ca PNL ar urma sa-si incalce cuvantul. Iar a astepta adoptarea unui proiect de lege in Parlament pe aceasta tema mi se pare cu totul nerealist.Inteleg, totusi, ca, in urma discutiei de la Cotroceni, unul dintre scenariile posibile pentru declansarea anticipatelor ar fi tocmai provocarea unei motiuni de cenzura prin angajarea raspunderii pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi.Dar daca aceasta va fi calea pentru declansarea procedurii anticipatelor ar insemna ca se mizeaza pe sacrificarea revenirii la doua tururi. Pentru ca daca motiunea trece si guvernul cade, legea pe care e asumata raspunderea, adica revenirea la doua tururi, este respinsa.In plus, strategia ar putea sa aiba un rezulat chiar mai prost. Pentru ca PSD ar putea sa evite motiunea, tocmai invocand capcana anticipatelor, preferand sa faca asa cum a facut la modificarea OUG 114, adica sa atace la CCR.Daca punem toate acestea cap la cap, cu fiecare zi care trece, sansa de a avea alegeri in doua tururi mi se pare tot mai mica. O sansa reala ar fi fost daca decizia ar fi fost luata imediat dupa instalarea Guvernului, un fel de blitzkrieg, cand timpul ramas pana la scrutin era, totusi, rezonabil chiar si pentru aceasta CCR, iar PSD era in degringolada. Cu fiecare zi trecuta fereastra se inchide.