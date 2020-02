Fostul presedinte al ANPC Horia Constantinescu va candida pentru primaria Constantei

Ziare.

com

Horia Constantinescu a transmis o solicitare catre presedintele ANPC, solicitand sa ii fie acceptata suspendarea din functia de comisar sef adjunct la Comisariatul Constanta, pana la organizarea campaniei electorale."In motivarea solicitarii, va invederez urmatoarele: am luat decizia de a candida pentru functia de primar al orasului Constanta; in sensul celor aratate mai sus, consider ca pregatirea acestui demers nu se potriveste cu statutul de functionar public si mai ales cu cea de comisar sef adjunct; acesta este un interes personal legitim si nu trebuie dovedit cu acte, in sensul celor care vizeaza sanatatea, viata de familie etc. Odata cu stabilirea datei inceperii campaniei electorale, va rog sa luati act si de cererea de suspendare pentru acest motiv", se arata in solicitarea lui Horia Constantinescu.El a mai transmis jurnalistilor ca inca nu a luat o decizie legata formatiunea politica din partea careia va candida la alegerile locale.Horia Constantinescu a devenit seful CJPC Constanta in anul 2017, iar anul trecut din 8 august 2019 si pana la finalul lunii noiembrie a ocupat functia de presedinte al ANPC.