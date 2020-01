La finele anului, vom vedea un PSD cu un scor mai mare. "Jos Barna/Sus Barna" nu conteaza pentru non-membrii USR Interviu

Ultimul sondaj pe care il avem, realizat de IMAS pentru luna decembrie, arata aproape o inversare a locurilor PSD si PNL - astazi, PNL a ajuns la 45% din optiunile de vot, PSD e la 18%. E aceasta doar o fotografie de moment, fiind imediat post-scrutinul prezidential?

USR isi mentine o dinamica descendenta, la fel si PLUS. Unde s-au dus procentele pierdute? Pare ca PNL a atras o parte din electoratul acestora.

Ar arata lucrurile diferit daca USR si PLUS nu ar fi masurate separat, ci ca alianta?

Aceste cifre sunt practic cele care definesc pozitia de start pentru un an electoral cu miza destul de mare, avem alegeri locale si apoi alegeri parlamentare. Din acest punct de vedere, cine e avantajat si cine poate fi marele perdant? E acesta PSD?

Stim ca pentru Bucuresti candideaza Gabriela Firea si PNL a anuntat ca va merge cu un candidat propriu. Alianta 2020 merge pe un candidat comun, dar lucrurile nu par transate, alegerea se va face intre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu. Iar alegerile sunt intr-un singur tur. Ia Firea bataie indiferent de cati contracandidati are?

Cu PNL la 45 de procente, cine mai vrea alegeri anticipate? In folosul cui ar fi?

Despre cum arata linia de start pentru 2020 , un an electoral cu mize majore - alegerile locale si cele parlamentare - am vorbit cuDa, desigur. As corela situatia si cu preluarea guvernarii de catre PNL. O portiune semnificativa a populatiei, nu foarte implicata in politica anul trecut, tine pumnii guvernarii.Acest fenomen este probabil, dar procesul nu a fost unul atat de simplu pe cat pare. In numere absolute (si nu procente), USR pierde un sfert din votanti intre iulie si octombrie, dar PNL inregistreaza o crestere limitata. Intre octombrie si decembrie, USR pierde o cincime din votantii sai din octombrie, dar cresterea PNL este colosala, mult mai mare decat pierderile suferite de USR.Practic, doar jumatate din cei veniti alaturi de PNL intre iulie si prezent erau votanti USR sau PLUS. Ca sa explic bonusul dat de populatie PNL, in clipa de fata PNL are o sustinere - in numere absolute - aproape cat PNL si USR cumulat in luna iulie!PLUS opereaza cu numere mai mici, notorietatea partidului fiind mai redusa, si deci n-as vorbi cu atat de multa certitudine de un trend negativ.Ca un fel de concluzie, o mare parte din tema schimbarii (guvernarii) a fost ... nu subtilizata, ci concretizata de catre PNL. USR a comunicat foarte putin cu publicul pe alte teme decat campania prezidentiala.Dezbaterea "jos Barna/sus Barna" e irelevanta pentru non-membri. Dansul cu Nicusor Dan e, de asemenea, relevant doar pentru locuitorii Bucurestiului, care sunt foarte interesati de scena politica. Neparticiparea la guvernare e un calcul bun pe termen lung, dar pe termen scurt a redus drastic vizibilitatea USR in spatiul public.Aproape intotdeauna scorul unei aliante este diferit de al partidelor componente.Sustinerea pentru PNL este deocamdata artificiala, marita dramatic de factori temporari (accederea la putere si victoria lui Klaus Iohannis).Situatia PSD si cea a USR sunt diferite: PSD si-a mentinut practic electoratul din mai, datorita sustinerii crescute pentru PNL, acesta fiind mai mic in procente. USR e intr-o perioada de reformulare sau dregere a tonului.Am dubii ca la alegerile locale sigla de partid va conta foarte mult; pana la finele anului situatia va fi schimbata de guvernare in sine si deci cifrele de acum nu o sa mai fie relevante pentru parlamentare.Sugerez ca la finele anului vom vedea un PSD cu un scor mai mare decat in prezent, PNL si USR-PLUS urmand sa duca o lupta semnificativa pentru restul votantilor.Evident, nu. Avand in vedere candidatura lui T. Paleologu si faptul ca toti candidatii vorbesc mai mult despre candidaturi decat despre Bucuresti, o triada de oponenti Firea pe coordonatele PNL/USR-PLUS/PMP ii usureaza acesteia foarte mult ramanerea in functie.Patru candidaturi ale Opozitiei inseamna, aproape cert, ramanerea Gabrielei Firea in functie. Doua candidaturi ale Opozitiei, foarte probabil, ii limiteaza acesteia sansele de a castiga.Al PNL, in masura in care partidul estimeaza ca aceasta sustinere s-ar eroda pana la finele anului (ceea ce pare probabil).