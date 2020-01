Linia de start pentru alegerile care pot reforma Romania. Primele teme de campanie

Ziare.

com

In fond, faptul ca un politician submediocru si isteric intelectual, incapabil sa poarte un dialog in afara frazarilor recitate, dar capabil totusi de un simt al ridicolului care l-ar fi facut sa refuze functia de prim-ministru, chiar daca una de fatada, a fost a doua optiune a romanilor pentru functia de presedinte demonstreaza ca oferta politica pe care electoratul o poate legitima este fragila.Cu toate erorile de campanie ale candidatului Aliantei 2020, dupa doi ani de regim Dragnea, in care Romania si-a riscat statutul european, justitia si stabilitatea institutionala, romanii au preferat oferta pentru presedintie a PSD, adica pe Viorica Dancila. Nici macar pentru a corecta, asadar, anomalia politica a PSD-ului Dragnea/Dancila, desi asta nu ar fi incurcat obtinerea unui al doilea mandat pentru Klaus Iohannis, electoratul nu a putut sa il voteze pe Dan Barna.Or, tocmai aici e cea mai serioasa si perfida consecinta a votului pentru Cotroceni. Capitalul negativ al PSD nu este suficient pentru ca fereastra aceasta de oportunitate pentru reformarea tarii sa stea larg deschisa, nici macar daca e vorba despre felul in care Gabriela Firea a contra-administrat Bucurestii, aflati astazi, pentru a-l cita pe Dan C. Mihailescu, in ipostaza unei balene esuate.Traficul, poluarea, lipsa apei calde si a caldurii, uratirea orasului si compromiterea locuirii, toate astea sunt la fel de grave ca abuzurile guvernarii Dancila, dar, la fel ca la prezidentiale, e nevoie de mai mult decat de hidosenia politica a candidatului PSD.Pentru Bucuresti, e nevoie de alegeri in doua tururi de scrutin sau macar de o vointa politica clara de a merge cu un contracandidat comun. Sau macar doar cu doi, dar nu trei. Altminteri, strategia Gabrielei Firea de a-i indemna sa plece pe cei carora nu le place orasul dupa chipul si asemenarea ei ii va aduce un al doilea mandat.Toate partidele sunt constiente de asta, dar inca fac permutari pe hartie, pentru a obtine ceva mai mult macar pentru legislativele care vor incheia cei doi ani electorali ai Romaniei.PNL a castigat europenele si prezidentialele si nu considera ca poate ceda candidatul la Primaria Bucuresti , pentru ca ar insemna sa nu profite de avantajul invingatorului. Or, in perceptia populara, asta ar fi un gest de slabiciune.Solutia de compromis, care sa demonstreze si pragnatism, dar si o tusa morala, e sa sustina candidatura lui Nicusor Dan, varianta luata in calcul deja de ceva vreme, dar care are o conditie deocamdata neindeplinita: inscrierea lui Nicusor Dan in PNL.PLUS, care nu are reprezentare parlamentara, acesta fiind unul dintre motivele procentului mic cu care e cotat in sondaje, nu poate renunta, macar in aceasta etapa, la candidatul propriu, pentru ca localele ar salta partidul un pic mai sus pentru parlamentare. Iar oferta PLUS e una consistenta, un lider cu un capital de imagine bun.Strategia este cea folosita si in comunicarea pentru europarlamentare, aceea a comunicarii victoriei - Vlad Voiculescu o bate pe Gabriela Firea, cam asta e mesajul.PMP face acelasi joc ca la prezidentiale, cand, chiar daca Theodor Paleologu nu poate fi considerat principalul responsabil pentru infrangerea lui Dan Barna - de altfel, nici matematic nu se sustine o astfel de ipoteza -, acesta a influentat dezbaterea si mai ales neincrederea in candidatul USR PLUS.Iar USR nu reuseste sa iasa din registrul indeciziei care a si cauzat o dinamica descendenta in sondaje - nici nu il poate sustine pe Nicusor Dan, nici nu isi poate asuma sa nu il sustina, asa ca merge pe mesaje caracterizate de ambiguitate, destul de greu de acceptat pentru multi din partid, dintre cei care au facut din USR, in anii guvernarilor Dragnea, o forta de opozitie parlamentara.Dezbaterea asupra candidatului la Primaria Bucuresti este folosita, de altfel, ca tema in sine, desi prea multa insistenta asupra ei ar putea sa irite electoratul din tara, care are, si el, probleme cu propriile locuiri si administratii locale.Miza de a corela cat mai mult localele cu parlamentarele este si aceea a alegerilor anticipate, promise, de altfel, de Ludovic Orban, la preluarea guvernarii si se pare batute in cuie dupa discutia cu presedintele Iohannis La prima vedere, acestea ar avantaja partidul de guvernare, i.e. PNL, dar e un avantaj aparent, pentru ca ar pune o presiune suplimentara asupra Cabinetului Orban sa livreze ceea ce oamenii asteapta - desfiintarea Sectiei Speciale, alegeri locale in doua tururi de scrutin, reforma educationala si curatarea institutiilor de personaje inamovibile.Pana una alta, Guvernul Orban joaca aceasta carte a recuperarii increderii europene, desi ea este inutila, pentru ca in ultimii doi ani institutiile UE au preferat dialogul direct si astfel un fel de contract direct cu romanii.Riscul alegerilor anticipate este acelasi ca la prezidentiale, si anume jumatatea de masura - fara o oferta politica consistenta si pozitiva din partea USR PLUS, PSD ar putea, la scor mic, sa obtina iarasi locul al doilea.