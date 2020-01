Liviu Iolu, desemnat candidat PLUS la primaria Iasi. De la USR e in cursa Cosette Chichirau

Ziare.

Liviu Iolu a fost jurnalist si apoi purtator de cuvant al guvernului Ciolos in anul 2016. El o va infrunta in competitia interna din USR -PLUS pe deputata Cosette Chichirau, desemnata candidat USR la primaria ieseana.Candidatul comun al aliantei la primarie va fi stabilit in jurul datei de 15 februarie, a anuntat sambata la Iasi, liderul PLUS, Dacian Ciolos.Liviu Iolu a spus ca Alianta USR-PLUS are la Iasi una din cele mai puternice organizatii din tara, el criticandu-l totodata pe actualul edil Mihai Chirica, despre care afirma ca nu are viziune, ci se ocupa doar de gospodarirea orasului."Iasiul gafaie in acest moment, iar orasul trebuie sa-si gaseasca identitatea de capitala regionala. E nevoie de un suflu nou", a afirmat Liviu Iolu.Pentru sefia consiliului judetean Iasi, PLUS l-a desemnat candidat pe Daniel Sandru, profesor la o universitate privata din Iasi, fost secretar de stat in guvernul lui Dacian Ciolos.Sandru a spus ca vrea sa imprime alt stil administrativ la Iasi, el adaugand ca trebuie eliminat principiul caciulismului pe care liderii politici locali il folosesc cand se duc la Bucuresti la seful lor de partid sau la guvern.