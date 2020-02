Mihai Chirica: Drumul meu politic va continua alaturi de presedintele Klaus Iohannis

Ziare.

"In aceasta perioada, fiecare partid si-a terminat sondajele de opinie si analizele politice. Este firesc sa apara discutii si propuneri politice. Ma bucur sa constat ca toate analizele sociologice pe municipiul Iasi arata ca exista un grad mare de satisfactie al iesenilor fata de proiectele mele si ale primariei", sustine primarul Mihai Chirica.El afirma ca prioritatea sa o reprezinta proiectele din Iasi, nu orgoliile politice personale."De aceea, in mod constant, am fost partenerul presedintelui Klaus Iohannis, garantul statului de drept din Romania si al valorilor occidentale pe care le impartasim cu totii. Presedintele Klaus Iohannis a fost intotdeauna alaturi de Iasi si de Moldova si a demonstrat ca este un partener constant al proiectelor noastre.Este de datoria mea sa ma gandesc la responsabilitatile politice si administrative cu care m-au investit iesenii si sa construim impreuna o echipa puternica pe plan local, relevanta pe plan regional si respectata la nivel national. Drumul meu politic, creionat alaturi de ieseni, va continua alaturi de presedintele Klaus Iohannis si de parteneri politici onorabili si profund atasati de valorile europene", mai spune primarul Iasiului, Mihai Chirica.Liderul filialei municipale a PNL Iasi, deputatul PNL Marius Bodea, a confirmat miercuri ca Mihai Chirica va candida la primarie din partea PNL Anterior, aceasta informatie aparuse in spatiul public pe diverse surse politice.Membrii locali ai USR si PLUS acuza un "blat" intre PSD si PNL.