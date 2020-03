Mihai Chirica s-a inscris in PNL si va candida din partea liberalilor la primaria Iasiului

Ziare.

Decizia a fost luata sambata seara in sedinta Biroului Politic Judetean PNL Iasi. Chirica va primi postul de prim-vicepresedinte al filialei judetene, au mai decis liberalii.Din cei 33 de membri ai BPJ, 28 au votat in favoarea candidaturii lui Chirica din partea PNL, doi liberali au votat impotriva, iar trei s-au abtinut.Totodata, sefii organizatiei judetene PNL Iasi le-au spus celor prezenti la sedinta ca Mihai Chirica si-a depus adeziunea la PNL, aceasta fiind acceptata de BPJ. In plus, a fost convocat Comitetul Director Judetean al PNL Iasi, pentru 21 martie, cand va fi validata intrarea lui Mihai Chirica in partid.PNL Iasi a mai stabilit sambata ca liderul filialei judetene, Costel Alexe, ministru al Mediului, Apelor sI Padurilor sa fie candidatul partidului la sefia Consiliului Judetean.