Nu Gabriela Firea arunca gunoiul in Bucuresti si nici nu o sa il stranga Nicusor Dan. E nevoie de un efort colectiv Interviu

Cum interpretati dvs faptul ca PNL, principalul partid din tabara anti-PSD, nu si-a desemnat pana acum candidatii la Primaria Capitalei si la primariile de sector, in conditiile in care din 2016 aceste pozitii sunt ocupate doar de social-democrati si toata lumea stia ca in iunie 2020 avem alegeri?

De ce testeaza PNL notorietatea posibililor candidati la primaria Bucuresti, in conditiile in care cei vehiculati nu au iesit pana acum cu oferte clare pentru bucuresteni? De ce sa il testeze pe Rares Bogdan, de exemplu? Ce l-ar putea califica pe fostul jurnalist, in prezent europarlamentar, pentru pozitia de primar general, in afara de faptul ca e cunoscut de la televizor?

Teoretic vorbind, un bun primar nu se pregateste din timp, ca sa fie apoi eficient?

Cel putin la nivel de Bucuresti, dar nu numai, se mai vorbeste si despre un posibil blat intre PSD si PNL, despre intelegeri subterane reciproc avantajoase. Credeti ca pot fi reale aceste speculatii?

In concluzie, care este miza reala a acestor alegeri locale?

Razboiul politic purtat la nivel central intre PSD si partidele anti-PSD a pus in umbra bataliile care s-ar fi putut purta in ultimii ani la nivelul administratiilor locale. Asa se face ca PNL, cel mai mare partid din tabara anti-PSD, se gandeste abia acum, cu doar patru luni inainte de alegerile locale, la desemnarea candidatilor pentru primaria Capitalei si primariile de sector. Nu stim cine sunt acesti candidati, nu stim cum vor sa rezolve uriasele probleme ale orasului, incepand cu traficul si terminand cu poluarea.Si putem sa ne uitam la doar doua contraexemple. La Primaria, de exemplu, unde pentru scrutinul din luna martie s-au inscris in cursa actualul primar, socialista Anne Hidalgo, dar si Benjamin Griveaux, candidatul partidului presedintelui Macron (La Republique en Marche), anuntat inca din luna iulie a anului trecut, un politician activ in politica locala si nationala de mai bine de 10 ani, informeaza cnews.fr Tot anul acesta, dar in luna mai, au loc alegeri locale la Londra . Primarul in functie, laburistul Sadiq Khan, a anuntat inca din 2018 ca isi doreste un nou mandat si tot atunci si-au desemnat candidatul si Conservatorii, in timp ce Verzii l-au anuntat in februarie 2019. De atunci si pana acum, cu totii si-au informat concetatenii despre intentiile lor.La Bucuresti, in schimb, atat PNL, cat si Alianta USR-PLUS inca bajbaie in cautarea candidatilor, intarziind sa le prezinte bucurestenilor ofertele electorale in baza carora le cer votul.Intr-un interviu acordat, vorbeste despre strategiile posibile si miza reala a acestor alegeri locale, evidentiind cateva conditii care trebuie indeplinite daca PNL si Alianta 2020 isi doresc cu adevarat victoria in Capitala.Presedintele Ludovic Orban ne-a anuntat ca va fi demarat acel sondaj pe care ni-l anunta de ceva vreme si care, din cate inteleg, se refera si la primariile de sector, asa ca poate in 1-2 saptamani o sa stim ce se intampla si la Bucuresti.Iar eu cred ca cei de la PNL poate ar fi bine sa fie un pic mai temperati, fiindca ne amintim ce s-a intamplat in 2016 - rezultatul, catastrofal aproape, de la alegerile parlamentare, cauzat si de acea balbaiala de la alegerile locale din Bucuresti (schimbarea candidatilor, figuri oarecum bizare scoase din palarie de PNL), care a ajutat si la alegerea doamnei Firea.Daca de la 1 martie se porneste campania, inclusiv stransul de semnaturi, este totusi destul timp.Iar eu cred ca o strategie buna de campanie, cu sanse de castig, este cea care emana coerenta, perseverenta si consistenta in mesaj. Asta cred ca a lipsit in 2016. (...) Sa nu se dea iar mesajul 'Nu prea stim ce vrem'. Cu o figura atat de polarizatoare, cum e cea a dnei Firea, si pentru o primarie cu o miza atat de mare, cum e cea a Capitalei, e de asteptat ca mare parte din mesajul PNL sa se concentreze pe a submina pozitia dnei Firea, adica sa fie campanie negativa. Asta s-ar putea sa fie un risc, dar pe de alta parte e ceea ce asteapta multi bucuresteni, cei care nu o simpatizeaza pe dna Firea.Indiferent cum va fi ea, campania pentru locale trebuie sa pregateasca terenul pentru cea de la parlamentare, si eu cred ca asta e in mintea tuturor partidelor. Dincolo de pozitiile obtinute,, mai ales in Romania, unde intotdeauna alegerile locale vin cu 6 luni inainte de parlamentare.In primul rand se testeaza notorietatea pentru ca daca ai notorietate, adica o imagine publica, poti sa asociezi mai usor un mesaj imaginii respective, care sa iti permita sa ai deja o masa critica care deja te simpatizeaza, pe care poti apoi sa construiesti.Sigur, in interiorul partidelor pot fi persoane foarte capabile, care sa isi doreasca sa candideze, dar care nu au inca tractiunea necesara ca sa castige alegerile. Chiar daca sunt unii care isi doresc, si au deja experienta acumulata (pe la consilii sau la sectoare) si care ar putea construi idei cu cap si coada pentru ceea ce inseamna administrarea Capitalei, s-ar putea ca ei sa nu fie candidati buni din perspectiva partidului. Asta se testeaza acum: figuri, perceptii, asteptarile pe care le au bucurestenii, ca sa poti face un pachet in jurul unui nume pe care poti sa il promovezi mai departe pe post de candidat.Dar, Opozitia anti-PSD e diversa si nici nu e clar inca daca vom avea alegeri intr-un tur sau in doua tururi, iar asta va conta destul de mult.. Nu neaparat in privinta candidatului PNL (partid care simte ca acesta poate sa fie momentul in care sa preia toata Capitala), dar mai intervine si negocierea din interiorul Aliantei USR-PLUS, precum si intre alianta si PNL.Eu cred ca lucrurile sunt si mai complicate la USR-PLUS si tare mi-e ca din toata dinamica asta nu va iesi nimic pozitiv pentru Alianta, nici in perspectiva localelor de la Bucuresti, dar nici in perspectiva parlamentarelor. Si, conflict care va face sa se vada, ca si la parlamentare, ca zona aceasta care se opune PSD este foarte faramitata si incoerenta. Iar daca se intampla asa in alegeri, e clar ca Gabriela Firea pleaca clar cu prima sansa.Dar eu m-as bucura ca, dincolo de numele castigatorilor, oamenii sa inteleaga si cat de importante sunt alegerile locale. De regula, noi toti ne concentram foarte mult pe ceea ce se intampla la nivel central - la guvern, la Parlament, la Presedinte - cumva, ni se pare ca acolo e politica care conteaza. Dar foarte mare parte din ceea ce influenteaza viata noastra de zi cu zi (in termen de luarea deciziei) tine de nivelul local - de primari, de consilieri. Noi foarte putin constientizam asta, desiSa ne uitam numai la cata energie se investeste in a urmari un moment precum schimbarea de guvern, o motiune de cenzura sau o framantare la varful PSD etc. si cata atentie dam la ceea ce se intampla la nivel local.Ar fi grozav sa fie asa. Sunt si candidati din acestia: Nicusor Dan se straduieste de multa vreme. El e cel care chiar pare ca isi doreste sincer sa conduca Bucurestiul si nu altceva. El asa si-a construit cariera de cand era in societatea civila, cand a inceput toata rafuiala lui cu Primaria Capitalei, pe care acum vrea sa o si preia ca sa puna in aplicare tot ce a sustinut pana acum. Si Ciprian Ciucu se pregateste de multa vreme, chiar si Vlad Voiculescu spune de cateva luni ca vrea sa fie primar. Dar pe de alta parte, constatam ca nu tot timpul castiga astfel de oameni.Unii membri ai comunitatii noastre prefera altfel de persoane, ba poate ca e si o chestiune de psihologie a poporului roman, pe care mai mult o speculez, nefiind psiholog de meserie: Poate ca cei care isi doresc prea tare sa obtina functia mai degraba isi fac un deserviciu. ''. Si apare cate un personaj, cu un partid puternic in spate, care reuseste fara prea multa pregatire sa faca o campanie si sa stea cateva luni in prim plan, astfel incat sa isi asigure victoria.Electoratul e divers. Fiecare are asteptarile si dorintele lui.Sunt tot felul de astfel de ipoteze care sunt vehiculate, chiar si la noi la Cluj, dar trebuie sa fim toti constienti ca. Problema apare atunci cand dinamica aceasta (ca e negociere, ca e intelegere, ca e blat, ca e conflict, ca e competitie sau oricum i-am spune) ne face sa simtim ca administratia locala (guvernarea locala, opozitia locala, institutiile in ansamblu)Altfel, daca se negociaza si comunitatea merge bine, nu cred ca e nicio problema.Sa stiti ca in administratiile locale, si mai ales cand nu exista atentie publica pe ceea ce se intampla, zona ramane 'gri', si nu neaparat pentru ca se chinuie neaparat politicienii sa o tina asa, ci pentru ca lumea nu e interesata, pentru ca nu intelege miza la nivel local.Si mai cred ca lucrurile trebuie privite fara sa avem mai asteptari de la partide, pentru ca daca avem asteptari prea mari si constatam ca nu se schimba mare lucru, nu facem decat sa ne demotivam. Riscul cel mare, dincolo ca nu ne ducem la un scrutin pentru ca nu ne place niciun candidat, este la adresa democratiei si la adresa ideii de partid in general, a diversitatii. 'Pana la urma, de ce ne trebuie atatea partide, daca ei oricum sunt toti la gramada?' Foarte repede se ajunge la genul acesta de rationament.Apoi, sa ne gandim ca va castiga candidatul PNL, sau Nicusor Dan, sau Vlad Voiculescu si, cu mult entuziasm, o sa vina la Primaria Capitalei, beneficiind de incredere si simpatie pe o perioada limitata, asa cum se intampla dupa alegeri.Miza pentru noi, pe termen lung, este sa intelegem toti ca in democratie lucrurile bune, sustenabile, nu se construiesc doar de la varf - se schimba un primar sau un partid cu altul si gata.Haideti sa ne imaginam ca vine la Primaria Capitalei cel mai bun politician cu putinta, cel mai competent, cel mai priceput, cel mai bine intentionat, capabil sa negocieze, sa ia decizii.. Daca noi taiem padurile, pe terenul nostru sau al altuia, daca noi aruncam gunoi pe strada, nu se schimba radical lucrurile.Discutia despre poluarea in Bucuresti e simpatica, dar va spun ca am stat de sarbatori 5 zile in Bucuresti:. Lucrurile se schimba in timp, cu un efort colectiv. Desigur, conducerea ierarhica, institutionala, conteaza foarte mult, dar in acelasi timp, fiecare persoana conteaza in egala masura. Asta trebuie sa intelegem legat de democratie. Degeaba alegem primarul perfect daca nu facem lucrurile asa cum trebuie si la 'firul ierbii'.2020 e un an dublu electoral - alegeri locale si parlamentare. Miza tuturor partidelor, chiar daca nu vor spune asta public, tine de alegerile parlamentare si de preluarea guvernarii. Poate o sa fie alegeri anticipate (desi cu fiecare zi care trece scad sansele sa avem anticipate), dar oricumCe vreau sa subliniez este ca anul, asa ca alegerile de acum pentru Primaria Capitalei probabil ca vor capata o miza suplimentara, si eu cred ca cei care si-au anuntat acum candidatura au deja in minte anul 2024.Dar dincolo de miza politica, alegerile locale reprezinta un prilej foarte bun ca sa intelegem cat de importanti sunt cei care conduc comunitatile locale pentru viata noastra de zi cu zi. Acolo se construieste ideea de comunitate. In Romania e greu sa construiesti aceasta idee - e o tara mare, diversa din multe puncte de vedere - insa nivelul local poate sa substituie foarte bine sentimentul de apartenenta pe care sa il avem la o comunitate. Iar felul in care ne alegem primarii si consilierii, felul in care arata campania, e graitor: Ne alegem un primar care cauta sa dezbine sau merge doar pe o campanie negativa doar ca sa isi asigure lui victoria, sau e un personaj capabil de discutie, care are un mesaj incluziv fata de toti?, la un moment dat se schimba. Si chiar daca nu iese acum primarul care ne place noua, trebuie sa intelegem ca cine conduce comunitatea in ansamblu joaca un rol foarte, foarte important. Prestatia proasta a unui primar slab sau incompetent poate sa fie mult compensata macar prin presiune constanta, nu neaparat de la nivelul Opozitiei locale in termen de partide, ci si din partea comunitatii.