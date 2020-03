Orban invita liderii partidelor la consultari privind data alegerilor locale

Ziare.

Mai exact, un comunicat al Executivului remis Ziare.com precizeaza ca discutiile vor visza "elaborarea hotararii de guvern privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2020 si a masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a acestora".Intalnirea este programata pentru marti, 10 martie, la ora 17:00, si va avea loc la Palatul Victoria.Invitatia a fost transmisa lui Marcel Ciolacu (PSD), Dan Barna (USR), Victor Ponta (Pro Romania), Kelemen Hunor (UDMR), Calin Popescu-Tariceanu (ALDE), Varujan Pambuccian (minoritati) si Eugen Tomac (PMP).Comunicatul mentioneaza ca la discutii va participa si presedintele Autoritatii Electorale Permanente.Despre data alegerilor locale, pana acum, premierul Orban a sustinut ca trebuie sa fie 14 sau 21 iunie . Insa el nu pare sa tina cont de doua evenimente care s-ar suprapune in acele weekenduri cu scrutinul: CE 2020 (desfasurat si la Bucuresti) si examenul de bacalaureat, organizat in licee (multe dintre ele care trebuie sa gazduiasca si sectii de votare)."In ceea ce priveste alegerile locale este clar ca nu pot fi organizate alegeri pe data de 31 (pentru ca se face punte cu 1 iunie, care e zi libera) si pe data de 7, pentru ca sunt sarbatori, Rusalii. Sa organizezi inainte de 31 mai, poti sa faci pe 24 mai.E cam devreme, pentru ca mandatele consiliilor locale si judetene expira la 4 ani dupa depunerea juramantului, asta inseamna in a doua parte a lunii iunie, cel mai probabil, alegerile locale vor fi fie in 14, fie in 21 iunie, cel tarziu 21 iunie", a afirmat Ludovic Orban, in februarie.B.B.