Orban vrea alegeri pe 14 sau 21 iunie. Fix cand elevii dau Bac-ul, iar in Bucuresti e EURO 2020

Sursa: Ministerul Educatiei

"In ceea ce priveste alegerile locale este clar ca nu pot fi organizate alegeri pe data de 31 (pentru ca se face punte cu 1 iunie, care e zi libera) si pe data de 7, pentru ca sunt sarbatori, Rusalii. Sa organizezi inainte de 31 mai, poti sa faci pe 24 mai.E cam devreme, pentru ca mandatele consiliilor locale si judetene expira la 4 ani dupa depunerea juramantului, asta inseamna in a doua parte a lunii iunie, cel mai probabil, alegerile locale vor fi fie in 14, fie in 21 iunie, cel tarziu 21 iunie", a afirmat Ludovic Orban, duminica seara, la B1 TV.a mai scris ca in acea perioada Bucurestiul este gazda meciurilor din cadrul Campionatului European, insa mai exista un impediment: examenul de Bacalaureat, care are loc tot in iunie.Potrivit Ordinului MEN 4950/ 2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de Bacalureat in 2020, in intervalul 15 - 17 iunie 2020 se va desfasura proba D - evaluarea competentelor digitale.In conditiile in care alegerile locale s-ar desfasura pe 14 iunie (duminica), iar in scolile si liceele din tara vor fi amenajate sectii de votare, va fi destul de greu ca in licee sa revina lucrurile la normal pana luni dimineata (15 iunie), cand incepe aceasta proba.De regula, montarea cabinelor si urnelor de votare dureaza 2 zile, deci ar fi aceeasi perioada si pentru dezasamblarea acestora si eliberarea unitatilor de invatamant.Nici data de 21 iunie nu pare sa fie mai buna, intrucat in intervalul 18 - 19 iunie (joi si vineri) se desfasoara proba C - evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala.In plus, luni, pe 22 iunie, are loc proba scrisa la Limba si literatura romana, una dintre cele mai importante probe ale examenului.Iata calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2020: