Ordonanta alegerilor data de Guvernul Orban a fost masacrata in Senat, la initiativa PSD

Astfel, mai intai, senatorii au adoptat un proiect legislativ prin care a fost eliminat articolul din OUG nr. 44/2020 conform caruia procedurile de organizare a alegerilor locale se initiaza in termen de sase luni de la data expirarii duratei starii de urgenta.S-au inregistrat 90 de voturi "pentru", 27 "impotriva" si 13 abtineri.In motivarea abrogarii articolului mentionat,, precum si senatorii UDMR Cseke Attila si Csaszar Karoly Zsolt - sustin ca "prevederile incidente ale Codului Administrativ nu se refera la stabilirea unui termen de initiere a procedurilor privind organizarea alegerilor, ci la prelungirea prin lege organica a mandatelor autoritatilor administratiei publice locale".Un alt amendament admis in comisia de specialitate prevede abrogarea art. 6 din proiect. Potrivit acestuia, "partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot opta ca, in locul depunerii listelor de sustinatori pentru candidatii la alegerile locale, sa faca dovada depunerii in contul bancar deschis pentru campania electorala la nivelul judetului respectiv sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, a unor contributii electorale in valoare de cel putin 50 de salarii de baza minime brute pe tara".Liderul grupului parlamentar PNL, senatorul Daniel Fenechiu, a precizat ca liberalii vor vota impotriva, intrucat ordonanta a fost "masacrata" in Comisia Juridica."Faptul ca in Comisia Juridica ordonanta a fost masacrata si cele patru articole au fost eliminate este o chestiune care tine de matematica parlamentara. Vom vota impotriva legii de aprobare", a afirmat senatorul PNL.Senatorul Florina Presada a declarat ca grupul parlamentar USR va vota "abtinere", avand in vedere ca in ordonanta de urgenta, de doua ori modificata, au ramas "in picioare" prevederile legate de semnaturile pentru candidaturi."Este vorba de prelungirea mandatelor alesilor locali. S-a eliminat o prevedere ca data alegerilor va fi stabilita de catre Guvern, cu avizul Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.Pe de alta parte, au ramas in OUG lucruri cu care USR este de acord, si anume reducerea numarului de semnaturi necesar pentru a inregistra o candidatura si posibilitatea ca listele de semnaturi sa fie depuse electronic. Apreciem si posibilitatea de a avea o singura lista nationala pentru toate functiile la care partidele vor prezenta candidaturi", a aratat Presada.In interventia sa, senatorul Adrian Tutuianu a spus ca grupul parlamentarilor neafiliati din Pro Romania va vota in favoarea proiectului. OUG nr.44/2020 are ca obiect de reglementare prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale aferente perioadei 2016-2020, adoptarea unor masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum si modificarea art. 151 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.Potrivit Notei de fundamentare, demersul legislativ "este justificat de contextul epidemiologic creat de coronavirusul SARS-CoV-2 si de instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei prin Decretul presedintelui nr. 195/2020, precum si de masurile legislative determinate de situatia de urgenta instituita"."Se preconizeaza, astfel, prelungirea mandatelor de catre noii alesi, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, procedurile pentru organizarea alegerilor urmand a fi demarate cu respectarea termenelor din legislatia electorala intr-un termen rezonabil de maximum sase luni de la data expirarii mandatelor actuale, daca situatia epidemiologica din Romania va permite", se mai mentioneaza in Nota de fundamentare.Proiectul va intra in dezbatere la Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.