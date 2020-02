Pe cine sustine PNL la Primaria Iasiului: Mihai Chirica, Cosette Chichirau sau candidat propriu? Ce spun liberalii

Ziare.

com

"Intrucat informatiile privind intentia PNL Iasi de a-l sustine pe actualul primar Mihai Chirica pentru un nou mandat la alegerile locale din acest an se inmultesc pe zi ce trece, solicit PNL Iasi sa-si clarifice cat mai rapid pozitia oficiala in legatura cu acest subiect. Confuzia si incertitunea nu folosesc decat celor care isi doresc ca Iasiul si iesenii sa ramana captivi actualei administratii incompetente si corupte", a scris pe Facebook, liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau Ea afirma ca Iasiul are nevoie de alt primar si de o noua majoritate, dar ca acest lucru nu este posibil daca PNL va juca la doua capete."Pozitia Aliantei USR-PLUS Iasi este foarte clara: orasul nostru are nevoie de un nou primar si de o noua majoritate in Consiliul Local. Mihai Chirica si consilierii locali ai PSD care-l sustin trebuie sa plece. Dar acest lucru nu se poate intampla daca colegii nostri liberali continua sa joace la doua capete sau sa lase aceasta impresie in ochii iesenilor", afirma Cosette Chichirau.Liderul filialei judetene a PNL Iasi, deputatul Costel Alexe, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, ca decizia privind candidatul PNL la Primaria Iasi va fi luata de catre Biroul Executiv National, in urma sondajelor de opinie.Intrebat despre o posibila venire a edilului Mihai Chirica in PNL, Costel Alexe a spus ca "n-au fost discutii nici directe, nici indirecte, indiferent de ceea ce s-a speculat, privind venirea lui Mihai Chirica la PNL".Liberalul Costel Alexe a admis ca ar putea avea loc negocieri intre formatiunile de dreapta pentru o alianta la nivelul municipiului.Liderul filialei municipale PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, a exclus vineri varianta ca edilul Mihai Chirica sa candideze pe listele liberalilor la alegerile locale, precizand ca "PNL nu primeste mafioti in partid"."Mihai Chirica nu va fi candidatul PNL si nu va mai fi nici primar din iunie incolo. Ipoteza venirii lui in PNL n-o putem discuta. Exista bruiaje intretinute la nivelul Iasiului, asta e adevarat, eu nu am cum sa lupt cu asa ceva. Candidatul PNL este Marius Bodea. Exclus sa vina Chirica in PNL, nu primim mafioti in partid. Insa lucrurile trebuie transate cat mai repede", a declarat intr-o conferinta de presa liderul filialei municipale Iasi a PNL, deputatul Marius Bodea.El a adaugat ca este necesara o alianta locala la Iasi, intre partidele care se situeaza in opozitie fata de actualul primar, motivand ca pe sistemul alegerii primarului intr-un singur tur, acesta porneste cu prima sansa.Intrebat daca este dispus sa renunte la candidatura si sa o sustina pe Cosette Chichirau din partea USR la primaria Iasi, daca aceasta va fi plasata mai bine in sondaje, liberalul Bodea a raspuns: "Da".Aflat la Iasi pe 24 ianuarie, liderul PNL Ludovic Orban a spus, intrebat fiind daca este posibila venirea lui Mihai Chirica in PNL, ca o decizie va fi luata dupa ce liberalii vor finaliza sondajul de opinie derulat la Iasi.Primarul Iasiului Mihai Chirica, exclus din PSD in urma cu doi ani, n-a anuntat din partea carei formatiuni va candida la alegerile locale. Surse din mediul politic local afirma ca edilul iesean a purtat discutii atat cu PNL, cat si cu PSD, insa deocamdata n-a fost luata nici o decizie.