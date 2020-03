PNL Iasi decide daca il sustine pe Chirica pentru primarie. Ce spunea fostul pesedist, in urma cu doi ani, despre intrarea in PNL

Ziare.

Intrebat de jurnalisti, in urma cu doi ani, la finalul unei reuniuni a PSD Iasi in care s-a discutat excluderea sa din partid, daca se gandeste sa se inscrie in PNL, Mihai Chirica a precizat ca "daca isi schimba PNL numele in PSD, atunci mai discutam".Initial, Mihai Chirica a ras cand a auzit intrebarea si i-a spus jurnalistului: "Cred ca ati stat mult in zapada, ma iertati ca spun lucrul asta. O intrebare mai interesanta aveti?"Ulterior, Mihai Chirica a completat: "Discutam despre social-democratie. Daca isi schimba PNL numele in PSD, atunci mai discutam".Biroul Politic Judetean al PNL Iasi se va intruni sambata seara, iar surse din cadrul filialei afirma ca va fi luata in discutie sustinerea candidaturii lui Mihai Chirica la Primaria Iasi, fie ca membru PNL, fie in calitate de independent.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seara ca nu se va opune sustinerii candidaturii la functia de primar al municipiului Iasi a lui Mihai Chirica, fie ca independent, fie ca membru PNL si ca acesta "nu mai are nicio treaba cu PSD".Orban a spus ca decizia sustinerii lui Chirica apartine organizatiei PNL Iasi."Nu am spus ca e candidatul PNL. Daca organizatia PNL Iasi se poate intelege pe un program de guvernare locala, intr-o forma sau alta, sa il sprijine ca si candidat PNL, ca si candidat independent, am spus ca eu nu ma voi opune. Asta e o decizie care pana la urma o iau cei din Iasi, care cunosc foarte bine, care traiesc acolo. Ar fi culmea sa ma opun unui astfel de proiect", a declarat Orban.