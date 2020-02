PNL inca isi cauta candidatul la Bucuresti care sa bata PSD. Il anunta intr-o luna

Ziare.

"In prima jumatate a lunii martie vom avea definitivati candidatii. Suntem intr-un proces de masurare interna. (...) Am testat mai multi colegi. Evident, tinand cont ca PNL -ul este primul in increderea oamenilor, vom cauta candidatul care sa aiba cele mai mari sanse sa scoata PSD-ul departe de Bucuresti", a spus Raluca Turcan, la TVR1.Potrivit acesteia, fie candidatul PNL va fi sustinut si de alte partide, fie liberalii vor sustine un alt candidat "Eu nu cunosc sa fi existat discutii concrete despre candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Bucuresti, cert este ca nu sunt foarte multe variante; fie se strang altii si sustin candidatul PNL-ului, fie vom sustine un alt candidat", a aratat Raluca Turcan.Intrebata daca Violeta Alexandru va fi candidatul PNL la postul de primar al Capitalei, Raluca Turcan a raspuns: "Este presedinta Organizatiei Bucuresti si mi se pare normal sa fie o optiune, evident".