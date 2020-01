PNL isi va stabili candidatii la primarii pana pe 1 martie. Orban da detalii despre sondajul de opinie pentru Bucuresti

Ziare.

"Azi am discutat de pregatirea alegerilor locale. Am stabilit ca termenul limita pentru desemnarea candidatilor pentru posturile de primari este 1 martie. Dupa 1 martie, incepem precampania, campania de strangere de semnaturi, lansarea programului de guvernare locala pentru fiecare candidat PNL la functia de primar", a anuntat Orban, luni, la Parlament, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.Totodata, premierul a dat cateva detalii despre sondajul de opinie in urma caruia va fi stabilit candidatul PNL la Primaria Capitalei."Fie au fost incepute, fie urmeaza sa inceapa culegerea datelor pentru sondajele de opinie pe care le realizam pentru evaluarea candidatilor PNL pentru functia de primar. Testam orice posibil candidat care ar putea sa aiba sanse in competitia pentru castigarea primariilor atat la nivelul Bucurestiului, cat si la nivelul fiecarui municipiu resedinta de judet", a explicat Orban.El a mai precizat ca este un sondaj "amplu, serios" care va cuprinde esantioane reprezentative la nivelul fiecarui sector.Doar la nivelul Bucurestiului vor fi intervievate 5.000 de persoane, potrivit sefului Guvernului."Sondajul va fi extrem de serios si ne va permite analiza mai multor teme de cercetare pe care ni le-am stabilit", a completat acesta.Intrebat daca cei patru posibili candidati la PMB masurati in acest sondaj sunt Ciprian Ciucu, Violeta Alexandru, Rares Bogdan si Ionel Danca, Ludovic Orban a refuzat sa raspunda."Nu va raspund la intrebare. Testam mai multi posibili candidati si din partid, si din afara partidului", a replicat premierul.Referitor la faptul ca Rares Bogdan a cerut sa fie scos din acest sondaj de opinie al partidului, Orban a evitat un raspuns clar: "PNL va decide cel mai bun candidat, candidatul care are cele mai bune date".Intrebat daca mai e luata in calcul varianta unui candidat comun PNL-USR-PLUS, Orban a spus: "Orice decizie o vom lua dupa terminarea sondajului PNL. Obiectivul este sa castigam alegerile locale. Obiectivul nostru, in fiecare localitate si judet, este sa castigam".Orban: Si din interiorul partidului, si din afara.Orban: Nu va pot da exemple. Cercetarea este una interna facuta de PNL. In momentul in care va fi gata sondajul, veti afla si candidatul.PNL va lansa un sondaj de opinie pentru testarea a patru potentiali candidati liberali la Primaria Capitalei, a anuntat, duminica, la Hotnews, Orban."Saptamana care incepe, luni, (...) va intra in teren un sondaj de opinie prin care vom testa potentialii candidati ai partidului, patru la numar. (...) Avem patru candidati pe care-i masuram, dar, evident, masuram si alti potentiali candidati", a declarat Orban.Potrivit unor surse citate de Mediafax, cei patru sunt: presedintele PNL Sector 6, Ciprian Ciucu; seful PNL Bucuresti, Violeta Alexandru; europarlamentarul Rares Bogdan si seful Cancelariei premierului Ludovic Orban, Ionel Danca.