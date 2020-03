PNL si-a validat o parte candidatii la alegerile locale. Numele anuntate de Ludovic Orban

Ziare.

PNL s-a reunit, luni, in Biroul Permanent National, pentru a-si stabili candidatii.Orban a anuntat dupa sedinta ca Nicusor Dan este candidatul partidului pe care il conduce la Primaria Capitalei."Bucurestiul are dreptul la o noua sansa, avem o sansa de a transofrma Bucurestiul intr-o adevarata capitala europeana. Aceasta sansa este in Nicusor Dan, in PNL si in toate celelalte forte politice de dreapta care ii sustin candidatura", a afirmat Orban, luni la amiaza, dupa BPN.El a explicat ca liberalii au validat "cea mai mare parte" a candidatilor, intrucat in unele judete inca se desfasoara sondaje de opinie, iar abia dupa finalizarea acestora se va stabili si candidatura."Biroul Permanent National al PNL a validat cea mai mare parte a candidatilor la functia de primar si de presedinte de Consiliu Judetean (CJ). Nu am validat candidaturile in cateva judete: In Bihor, de exemplu. Nu pentru ca Bolojan (Ilie Bolojan - n.red.) nu ar fi candidatul care de departe are sansa de a castiga cu un scor zdrobitor, dar mai avem in derulare un sondaj pentru a stabili cel mai bun candidat la CJ.De asemenea,. Si este necesar pentru a putea valida candidatii sa se ajunga la o formula politica de colaborare cu partidele de dreapta, astfel incat sa maximizam sansele de a castiga si in aceste judete", a explicat seful PNL.In plus, in alte trei judete, au fost amanate validarile candidaturilor "din motive care tin tot de nevoia finalizarii unor cercetari sociologice, astfel incat sa determinam candidatul cel mai potrivit".Orban a dat detalii si despre candidaturile validate, pe care le-a descris drept "importante"."Am validat candidaturi importante: Nicusor Dan la Primaria Capitalei; Sergiu Bilcea, candidat la Primaria Arad; Emil Boc pentru Primaria Cluj-Napoca; candidatura dlui senator Vergil Chitac la Primaria Constanta, Nelu Popa la Resita; Nicolae Robu la Primaria Timisoara; Florin Oancea la Primaria Deva; Dan Dragulin la Calarasi", a mai precizat premierul interimar.Referitor la candidaturile pentru sefia CJ, Orban a spus ca nu vrea sa "dea citire la toti", dar a facut o scurta trecere in revista a celor mai importante nume."Ion Dumitrel - CJ Alba; Iustin Cionca - CJ Arad, Ionel Palar - CJ Bacau, Valentin Barbu - CJ Calarasi; Dinu Iancu Salajanu - CJ Salaj; Alin Tise - CJ Cluj. De asemenea, am validat candidatura lui Stena Ilie la Primaria Tulcea, Ioan Turc primar in municipiul Bistrita, Costel Soptica - presedinte CJ Botosani, Costel Alexe (ministrul Mediului - n.red.) - presedinte CJ Iasi, la primaria Iasi sustinem pe Mihai Chirica, pe care incepand de astazi PNL il sustine cu toata forta de care dispune", a compeltat prim-ministrul interimar.Ludovic Orban a mai mentionat ca restul candidaturilor "sunt in proceduri de finalizare", iar restul organizatiilor judetene au la dispozitie 2 saptamani pentru a definitiva procedurile in acest sens."Dupa implinirea acestui termen, convocam iar Biroul Permanent National, ca sa finalizam candidatii si validarea acestora la functiile de primar si presedinte de Consiliu Judetean", a mai punctat Orban.