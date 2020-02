Proiect PSD, ALDE si PMP prin care nu pot candida la functii locale cei declarati incompatibili

Ziare.

Conform expunerii de motive a propunerii legislative, depusa la Senat, vor fi luate masuri legale concrete pentru a "impiedica accesul la calitatea de ales local a persoanelor in privinta carora s-a constatat, prin rapoarte de evaluare intocmite de Agentia Nationala de Integritate, cu mai putin de trei ani inainte de data alegerilor, ca au savarsit fapte care au determinat existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate".Initiatorii considera ca, in mod simetric, se asigura efectivitatea dreptului de a candida si de a ocupa functia de ales local pentru persoanele in privinta carora a intervenit un termen de trei ani intre data alegerilor si data la care a fost intocmit raportul prin care s-a constatat conflictul de interese sau starea de incompatibilitate.Senatorii sunt de parere ca propunerea lor legislativa este menita sa asigure "corelarea prevederilor legale privind exercitarea dreptului de a fi ales, precum si validarea alegerii consilierului local, primarului, consilierului judetean si presedintelui consiliului judetean cu prevederile art. 25 alin. (2) si (5) si 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative".