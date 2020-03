PSD, USR si PMP, de acord cu o amanare a alegerilor locale: Campania presupune contact cu cetatenii

Ziare.

"La consultarea cu partidele parlamentare pe care am avut-o, am convenit de principiu asupra datei de 28 iunie, urmand sa vedem care sunt evolutiile si sa luam o decizie, tot cu consultarea partidelor parlamentare, daca amanam sau nu aceste alegeri. In functie de evolutii vom lua deciziile potrivite", a declarat premierul Ludovic Orban in videoconferinta de presa de duminica seara.PSD considera masura drept "responsabila". Deputatul PSD Florin Iordache spune ca o campanie electorala ar pune in pericol sanatatea populatiei."Eu cred ca ar fi o masura responsabila. Cel mai periculos pentru niste alegeri este campania electorala. Campania electorala inseamna contact cu cetatenii", a declarat Iordache, citat de Mediafax Si liderul USR Dan Barna este de parere ca alegerile locale ar trebui amanate daca situatia scapa de sub control si considera ca este o decizie fireasca."Este una dintre alternativele care trebuie avute in vedere in functie de ce se va intampla si cum va evolua situatia in urmatoarele saptamani. Exista posibilitatea asta, trebuie luata in calcul si este o decizie fireasca, as spune", a spus Barna.Printre liderii politici care sunt de acord cu masura luata in calcul de Ludovic Orban se numara si Eugen Tomac. Liderul Partidului Miscarea Populara spune ca sanatatea publica este prioritara."Sanatatea publica trebuie sa ramana prioritatea zero pentru tara si in cazul in care situatia se va complica in urmatoarele saptamani, orice decizie luata de Guvern cu privire la alegeri sau alte masuri ce au drept obiectiv protejarea vietii noastre, poate fi luat. Nu vad de ce intr-o situatie exceptionala nu s-ar lua si aceasta masura", a spus Tomac.Astfel de masuri au fost luate si in alte tari. Marea Britanie a amanat cu un an alegerile locale. In schimb, in Franta, unde s-a decis sa se tina si primul tur a avut loc in weekendul ce tocmai a trecut, a fost inregistrata cea mai scazuta prezenta din istorie