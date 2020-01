Reactii la cald dupa ce Guvernul a anuntat ca-si asuma raspunderea pentru alegerea primarilor in 2 tururi

Si PMP sustine asumarea raspunderii

ALDE: Se sacrifica alegerea primarilor in doua tururi pentru fortarea alegerilor anticipate

Presedintele USR, Dan Barna, a salutat aceasta decizie, amintind pe Facebook ca formatiunea pe care o conduce solicita de doi ani constant guvernelor Romaniei sa faca acest lucru."De altfel, aceasta a fost una dintre principalele conditii in baza carora cabinetul actual a primit voturile noastre la investitura. Acordul politic semnat atunci mai are si alte puncte a caror rezolvare o asteptam", a punctat el.Despre decizia de joi, Barna a spus ca "democratia incepe de la firul ierbii si e esential sa nu ii punem piedici"."E o lectie pe care trebuie sa o invatam cu totii din ce s-a intamplat in acesti ani. Atunci cand clasa politica incearca sa fenteze democratia, oamenii de rand sufera. Serviciile publice se inrautatesc, calitatea vietii scade. Chiar si atunci cand administratia publica are resurse la dispozitie", a mentionat liderul USR, precizand ca "Nu e exemplu mai bun decat drama Bucurestiului sub administratia catastrofala a Gabrielei Firea".Cat despre anuntul lui Marcel Ciolacu, care a spus ca impreuna cu UDMR va depune motiune de cenzura pe alegerea primarilor in doua tururi, Barna a transmis ca USR nu va "sprijini nicio motiune sau orice alta actiune menita sa opreasca cetatenii din a-si alege primari legitimi".Angajarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin este un demers "curajos", pe care PMP il va sustine in Parlament, a declarat joi, pentru Agerpres, presedintele partidului, Eugen Tomac."Este un lucru foarte bun, asa cum am spus inca de la inceputul anului, din punctul meu de vedere, alegerea primarului in doua tururi reprezinta una dintre cele mai importante decizii politice din acest an dintr-un simplu motiv - pentru ca da un restart real in ceea ce priveste administratia publica locala. Nu este posibil sa avem primari cu 7, 8 sau 9% alesi din numarul total de alegatori in comunitati foarte mari cum este Bucurestiul, Craiova si alte comunitati mari", a precizat Tomac.Si ALDE a transmis ca sustine alegerea primarilor in doua tururi, dar considera ca decizia asumarii raspunderii este "regretabila", pentru ca se sacrifica proiectul pentru fortarea alegerilor anticipate."ALDE a sustinut si sustine in continuare alegerea primarilor in doua tururi! Decizia Guvernului de asumare a raspunderii pe modificarea legislatiei electorale pentru alegerile locale este una regretabila. Consideram ca nu calea asumarii raspunderii era cea adecvata, ci, asa cum ALDE a cerut, adoptarea unei ordonante de urgenta, care, pe langa avantajul intrarii in vigoare imediate, putea ulterior fi si dezbatuta in Parlament pentru orice modificare", au transmis reprezentantii formatiunii intr-un comunicat de presa.ALDE sustine ca o eventuala demitere a Guvernului in Parlament, in urma adoptarii unei motiuni de cenzura, "va bloca aplicarea alegerii primarilor in doua tururi si pastrarea actualei legislatii"."Intelegem, astfel, ca se sacrifica alegerea primarilor in doua tururi pentru fortarea alegerilor anticipate", adauga ALDE.Amintim ca, la inceputul sedintei de guvern de joi, Orban a anuntat ca Executivul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pe proiectul care modifica Legea administratiei publice locale, astfel incat ea sa prevada ca primarii sa fie alesi in doua tururi.Apoi, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca vor depune motiune de cenzura impreuna cu UDMR. A.G.