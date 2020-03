Scandal intre USR si PNL la Sectorul 1 - Raspuns pentru Clotilde Armand de la Sebastian Burduja

Ziare.

Intr-un comunicat de presa remis, el face si un apel la Opozitie: "Haideti sa ne asezam la aceeasi masa si sa gasim solutii pentru cetateni, nu doar mesaje rasunatoare de politicieni!"."Din pacate, ati ales sa interpretati aceasta zi intr-un registru al dezbinarii si atacurilor agresive. Mai trist este ca ati gresit cu totul tinta. Astazi ati cerut Partidului National Liberal sa faca un pas in spate in Sectorul 1. PNL nu a facut si nu va face niciun pas inapoi in fata hotiei, imposturii si incompetentei - cele trei elemente care definesc administratia PSD de la Sectorul 1 si din intreg Bucurestiul.Singurul inamic al PNL este PSD. De aceea, anul trecut, de pilda, PNL a votat impotriva rectificarilor bugetare ale primarului PSD, chiar daca doi colegi de-ai dvs. i-au trecut bugetul. Nu am vazut sa va fi scandalizat atunci, nici sa ii sanctionati in vreun fel", a declarat Burduja, citat in comunicat.In plus, Burduja face un apel la Opozitie sa gaseasca "solutii pentru oameni" impreuna, si nu "replici rasunatoare pentru politicieni"."Va asteptam cu drag sa urmati exemplul PNL de la Primaria Generala si sa faceti pasii necesari de care bucurestenii au nevoie pentru a alege o singura alternativa la PSD in Sectorul 1, o alternativa dreapta, puternica si unita. Doar astfel putem evita cu certitudine catastrofa unui nou ciclu de patru ani sub PSD la Sectorul 1.Daca aveti bune intentii pentru oamenii acestui oras, veti admite ca ei nu au nevoie nici de orgolii, nici de atacuri intre forte politice care ar trebui sa lucreze impreuna impotriva unui adversar comun: PSD, cu modul sau de a face politica intereselor de clan. E timpul echipelor serioase de profesionisti capabili sa puna o cauza comuna - binele bucurestenilor - deasupra ambitiilor lor personale", a mai spus Burduja conform sursei citate.Eurodeputata USR Clotilde Armand si-a lansat, duminica dimineata, candidatura la Primaria Sectorului 1 si a spus ca PNL trebuie sa faca pasul inapoi in acest sector. Ea a facut un apel la toate partidele pentru a-i sustine candidatura pentru aceasta functie."De patru ani, astept acest moment. Din acesti patru ani, trei ani am fost in Consiliul Local, unde am luptat impreuna cu colegii mei", a declarat Armand duminica."In Sectorul 1, PNL trebuie sa faca un pas inapoi, un pas in spate. Eu am fost in Consiliul Local timp de trei ani, inainte sa ajung in Parlamentul European. Timp de trei ani am invatat mult. Am vazut cum se desfasoara lucrurile acolo.Cand a fost vorba de interese financiare, a mers mereu sistemul transpartinic in Sectorul 1. PNL este acolo impreuna cu PSD, impreuna cu PMP, cu toate partidele traditionale. Nu au votat pentru investitii. Nu s-au facut investitiile necesare...De 30 de ani este PNL si PSD, au gestionat acest sector, Bucuresti - Sectorul 1. Repet, PNL in Sectorul 1 trebuie sa faca un pas in spate", a mai spus ea atunci.