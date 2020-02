Un deputat liberal anunta ca Mihai Chirica va candida din partea PNL la Primaria Iasi. USR si PLUS acuza un "blat ordinar"

Justificarea deciziei

Anterior, aceasta informatie aparuse in spatiul public pe diverse surse politice."Ieri (marti - n.red.), conducerea centrala a PNL, in prezenta domnului Costel Alexe, presedintele PNL Iasi,", a transmis Bodea intr-o declaratie remisaEl sustine in document ca decizia este una care il "mahneste profund" si si-ar fi dorit ca aceasta sa fie "explicata asumat" de colegii sai.Bodea spune ca, prin aceasta decizie, ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, vrea sa-si maximizeze sansele pentru castigarea CJ. Totusi, el subliniaza ca aceasta hotarare este una gresita pe termen lung."Justificarea ce sta in spatele acestei decizii politice a fost ca domnul Costel Alexe sa isi maximizeze sansele pentru castigarea Consiliului Judetean Iasi, fructificand un potential aport electoral suplimentar pe care i l-ar aduce candidatul Mihai Chirica si pentru a maximiza inclusiv scorul politic local.Pot intelege realitatea unor astfel de calcule pragmatice, pentru a obtine un scor politic pe termen scurt, dar, pe termen lung, este o decizie gresita.Din toata aceasta poveste, au sigur de castigat doi oameni. Pierd insa liberalii autentici si, mai ales, iesenii care cred intr-o reformare a administratiei publice locale", a mai declarat liberalul.Intre timp, membrii USR PLUS acuza un "blat" intre PSD si PNL.Fostul jurnalist Liviu Iolu, desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi, a scris pe contul sau de Facebook ca "e un blat ordinar pe care PNL il face in speranta ca va castiga cateva voturi in plus mizand pe primarul in functie"."O renuntare de neinteles, un troc intre politicienii vechi care conduc retele locale de coruptie de ani buni. E si o palma data iesenilor care se plang de incompetenta si incapacitatea lui Chirica de a administra un oras cu un buget foarte mare.Fostul pesedist Mihai Chirica a fost 'adoptat' electoral si va candida pentru un nou mandat la Primaria Iasi din partea PNL. El e dovada clara a afacerilor transpartinice care au distrus Romania in ultimii 30 de ani. PNL si PSD dovedesc ca nu exista cu adevarat partide politice, ci doar interese de afaceri transpartinice. Cand ai nevoie te inscrii in PSD, cand se schimba vremurile treci la PNL. Important e sa ramai mereu la butoane", se mai arata in postarea candidatului PLUS.De altfel, chiar de mai bine de o saptamana liderul USR Iasi, Cosette Chichirau, le-a cerut liberalilor sa clarifice rapid chestiunea sustinerii lui Mihai Chirica pentru un nou mandat la primarie, motivand ca "incertitudinea si confuzia folosesc celor care doresc ca iesenii sa ramana captivi actualei administratii incompetente si corupte".Ea afirma atunci ca orasul Iasi are nevoie de alt primar si de o noua majoritate, dar ca acest lucru nu este posibil daca PNL va juca la doua capete.In replica, Costel Alexe a afirmat, intr-o conferinta de presa , caIntrebat despre o posibila venire a edilului Mihai Chirica in PNL, Costel Alexe a spus atunci ca "n-au fost discutii nici directe, nici indirecte, indiferent de ceea ce s-a speculat, privind venirea lui Mihai Chirica la PNL".Aflat la Iasi pe 24 ianuarie, liderul PNL Ludovic Orban a spus, intrebat fiind daca este posibila venirea lui Mihai Chirica in partid, ca o decizie va fi luata dupa ce liberalii vor finaliza sondajul de opinie derulat la Iasi.Primarul Mihai Chirica, exclus din PSD in urma cu doi ani, n-a anuntat din partea carei formatiuni va candida la alegerile locale. Surse din mediul politic local afirma ca edilul iesean a purtat discutii atat cu PNL, cat si cu PSD, insa deocamdata n-a fost luata nicio decizie in acest sens.