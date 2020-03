Un deputat PNL a demisionat din partid, dupa 22 de ani, pentru ca liberalii il sustin pe Mihai Chirica la Primaria Iasiului

Ziare.

com

Bodea, care detinea si functia de presedinte al organizatie municipale a PNL, a scris sambata, pe Facebook, ca decizia BPJ "este o mare palma data liberalilor, votantilor acestui partid si a simpatizantilor deopotriva"."Dupa 22 de ani de apartenenta la PNL, singurul partid politic in care am activat, in care m-am implicat si cand partidul se zbatea la 7-8 la suta si nu gaseam cui sa ii dau buna ziua in sediul din Iasi, fiind incontestabil unul dintre membrii asumati ai PNL Iasi, cu rezultate politice si profesionale importante, aleg sa imi dau demisia din ceea ce a devenit astazi organizatia PNL Iasi.Nu ma voi inscrie in nici un alt partid, nu am acceptat nici o oferta calduta pentru consolare, raman dedicat Iasului si iesenilor pe care i-am reprezentat cu onestitate si nu le voi tranzactiona increderea lor in mine", se arata in postare Marius Bodea apreciaza ca PNL, un partid istoric, a ajuns "ingenuncheat in fata unui pesedist rapace, asa cum este Mihai Chirica"."Aceasta decizie este, in esenta, o declaratie de dragoste pentru PSD din partea sefilor PNL si o recunoastere a competentei acestui partid si a liderilor sai, dupa ce decenii la rand i-am criticat, si care ne acopera cu un strat gros de rusine, ce in final ni se va fi dovedit fatal. Domnul Chirica este exponentul a tot ceea ce detestam noi mai mult la pesedisti: amoralitatea, incompetenta, abuzul si sfidarea", a mai scris parlamentarul.BPJ al PNL Iasi a aprobat, sambata, candidatura lui Mihai Chirica la functia de primar al municipiului Iasi , precum si candidatura ministrului interimar al Mediului, Costel Alexe, pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean.Conform aceleiasi surse, cele doua candidaturi mai trebuie sa fie validate in Biroul Politic National al PNL.Mihai Chirica afirma, intr-o postare pe Facebook, ca se asteapta la un parteneriat de succes cu administratia centrala liberala."Am luat act de invitatia expresa a presedintelui PNL, Ludovic Orban, seful Guvernului Romaniei, de a fi sustinut drept candidat la Primaria Municipiului Iasi de catre PNL. Nu putem cladi o Romanie normala fara o democratie reprezentata in Parlament de catre partidele politice.Acum avem ocazia unica de a putea colabora pentru proiectele Iasului intr-un mod coerent si unitar, plecand de la Presedintele Romaniei, trecand prin Parlament si Guvern, pana la nivel de administratie judeteana si locala. (...) Sunt convins ca impreuna vom reusi sa realizam un parteneriat politic durabil, de care sa beneficiati dumneavoastra, iesenii, si toti romanii din Regiunea de Nord - Est!", a scris Mihai Chirica.