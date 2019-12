USR face apel la Guvernul Orban "sa ia o decizie pe care romanii o cer": Alegerea primarilor in doua tururi

Ziare.

Formatiunea mentioneaza ca luni a avut loc ultima sedinta de plen a Camerei Deputatilor din acest an, iar proiectul de alegere a primarilor in doua tururi nici macar nu a fost pe ordinea de zi."Ramane asadar blocat pana in februarie, desi ar trebui sa schimbam legea cat mai repede, pentru ca alegerile locale sunt programate in luna iunie 2020", transmite marti pe Facebook USR In context, formatiunea condusa de Dan Barna face din nou apel la Guvernul Orban "sa aiba curajul sa ia o decizie pe care romanii o cer"."Alegerea primarilor in doua tururi asigura legitimitate alesilor locali. Nu ne permitem sa mai avem primari alesi cu 10 la suta din voturile cetatenilor, asa cum sunt multe cazuri in prezent.Democratia e mai importanta decat calculele temporare sau amenintarile PSD cu motiunea de cenzura. Obiectivul este indepartarea PSD din guvernarea locala si inlocuirea lui cu oameni noi si competenti", isi argumenteaza USR apelul.Saptamana trecuta, Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a decis sa nu puna pe ordinea de zi a forului legislativ votul pentru proiectul de lege initiat de USR privind alegerea primarilor in doua tururi Conform unor surse citate de, pentru ca proiectul sa nu apara pe ordinea de zi, alaturi de PSD a votat reprezentantul minoritatilor, iar reprezentantul ALDE ar fi lipsit de la sedinta.In aceste conditii, vicepremierul PNL Raluca Turcan a spus ca este posibil ca Guvernul sa-si asume raspunderea si pentru proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi Guvernul Orban si-a asumat deja raspunderea pe mai multe proiecte - prorogarea unor termene in Justitie, abrogarea OUG 51/2019, Legea plafoanelor, Legea bugetului pe 2020, Legea bugetului asigurarilor sociale si abrogarea OUG 114/2018.B.B.