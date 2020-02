Romanii din strainatate i-au scris premierului Orban: Vedem puncte vulnerabile in OUG pentru alegeri

Ziare.

"In calitate de asociatii si grupuri ale romanilor din strainatate implicate atat in protestele pentru mentinerea statului de drept, cat si in organizarea sectiilor de vot si promovarea votului, consideram ca ordonanta propusa aduce imbunatatiri binevenite procesului electoral.Vedem insa si anumite puncte vulnerabile ale modificarilor legislative facute de ordonanta pe care dorim sa le detaliem in cele ce urmeaza. Facem aceste observatii cu o intentie sincer constructiva si speram ca le veti considera ca atare", se arata in scrisoarea semnata de Asociatia "Rezist Zurich", Rezist WMW, Rezistenta din Diaspora si Rezist Lyon.Astfel, grupurile civice considera ca "modificarea legislatiei electorale prin ordonanta de urgenta in perioada cand aniversam 3 ani de la OUG13 si intr-un moment in care este posibil sa avem alegeri anticipate in mai putin de 6 luni, este o metoda ce trebuie folosita cu retinere, chiar daca ar fi acceptata de Comisia de la Venetia in situatia prezenta".Totodata, asociatiile mai spun ca desi saluta cresterea numarului de parlamentari pentru diaspora, considera ca este recomandabil si constitutional ca diaspora sa fie reprezentata in Parlament dupa o norma de reprezentare identica cu cea aplicata in tara, asa cum este prevazut in lege."Suntem deschisi in vederea unor discutii pe aceasta tema atunci cand se va ajunge la dezbaterea acestei ordonante in parlament", se mai arata in scrisoare.In ceea ce priveste cresterea perioadei de vot la trei zile in strainatate, romanii din diaspora spun ca la alegerile prezidentiale gasirea unor delegati dispusi sa-si sacrifice 4 zile pentru un tur de alegeri a restrans cercul persoanelor disponibile pentru organizarea votului."Consideram ca este important ca delegatii din sectiile de vot si operatorii sa aiba un program de lucru in acord cu legislatia muncii, atat din Romania, cat si din tara gazda. In cel mai defavorabil caz, trebuie ca delegatii si operatorii de tableta sa poata fi inlocuiti dupa fiecare zi de activitate in sectie. De asemenea, am inregistrat si reactii de neintelegere din tara pentru aceasta prevedere. Anumiti cetateni vad in votul pe trei zile o discriminare pozitiva prea putin justificata a diasporei", mai precizeaza scrisoarea.Totodata, grupurile civice spun ca desi inteleg motivatia unei perioade mai scurte de anuntare a datei alegerilor in cazul alegerilor anticipate, "va rugam sa aveti in vedere ca aceasta prevedere va ingreuna serios posibilitatea de a identifica si rezerva sali propice pentru sectiile de vot din diaspora. Din experienta noastra, identificarea si rezervarea salilor pentru vot trebuie inceputa cu 6 luni inainte de alegeri. O posibila solutie partiala pentru aceasta problema este promovarea mult imbunatatita a votului prin corespondenta si implementarea sugestiilor noastre facute in documentul atasat e-mailului nostru din data de 7 ianuarie 2020".I.O.