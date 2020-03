Romanii din strainatate se pot inregistra din 1 aprilie pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare

Ziare.

com

Legea spune ca alegatorul cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care doreste sa isi exercite dreptul de vot prin corespondenta la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor sau pentru Presedintele Romaniei, trebuie sa se inregistreze ca alegator prin corespondenta, arata AEP.Inregistrarea se realizeaza printr-un formular online, aflat pe site-ul gestionat de Autoritatea Electorala Permanenta , in care se introduc datele personale si optiunea de transmitere in tara sau la reprezentanta diplomatica a votului exprimat prin corespondenta.Trebuie anexata si copia scanata sau fotografia actului de identitate si a documentului care dovedeste dreptul de sedere, eliberat de autoritatile straine.Fiecare alegator inscris in Registrul electoral cu domiciliul sau resedinta in strainatate este arondat unei singure sectii de votare.Conform legislatiei in vigoare, termenul de inregistrare ca alegator prin corespondenta sau la o sectie de votare incepe la data de 1 aprilie a anului in care au loc alegerile si se termina la data expirarii a 15 zile de la data inceperii perioadei electorale.Pe de alta parte, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) propune ca, deoarece, in contextul actual al pandemiei de coronavirus, multe dintre etapele procesului electoral nu se pot desfasura, sustine presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica.V.D.