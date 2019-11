LIVE Record istoric de participare in diaspora! Au votat deja peste 450.000 de romani

LIVE TEXT

400.000

Ziare.

com

Daca in primul tur de scrutin din 2014 au votat in diaspora 161.054 de alegatori, de aceasta data numarul lor a fost dublat inca de la primele ore ale diminetii. Iar la pranz a fost depasit pragul-record de 400.000, mai mult decat in turul al doilea din 2014, cand in diaspora au votat 379.116 de alegatori.Romanii au luat cu asalt inca de vineri sectiile de vot, iar mobilizarea continua si duminica, in ultima zi in care mai pot vota.O multime de voluntari s-au trezit cu noaptea-n cap si astazi, pentru a pune umarul la buna desfasurare a scrutinului, ca membri ai sectiilor de votare sau ca observatori.Romani din intreaga lume dau dovada de solidaritate si se ajuta, se organizeaza pentru a reusi cat mai multi sa voteze, pentru a-si spune cuvantul privind soarta tarii in urmatorii 5 ani.- Si cifrele continua sa creasca de la un minut la altul! Peste 450.000 de romani au votat pana la aceasta ora in diaspora. Iar in tara au iesit la urne peste 4,7 milioane de alegatori (peste 26%).- Cele mai noi date oferite de Biroul Electoral Central arata ca pana acum au votat in diaspora 427.020 de romani.- Un nou record pentru diaspora romaneasca!Este cea mai importanta participare din istorie la un scrutin organizat in sectiile de vot din afara tarii, depasind recordul inregistrat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din 2014, cand au votat 379.116 de romani.- Filozoful Mihai Sora, care se afla la Florenta, unde este observator electoral independent la sectia 360 din Italia, transmite ca prezenta la vot este una imbucuratoare si romanii vin in numar mare sa-si aleaga presedintele."Dragi prieteni, am vazut tineri care votau pentru prima oara, am vazut bunici in baston, oameni trasi la fata de oboseala, dupa o zi de munca, flacai in putere, gata sa dea cu raul de pamant, ca sa scape odata de el, oameni entuziasti si oameni cu inima franta... Dar toti cu 'Speram sa fie bine!' pe buze. Am vazut un tatic venit cu un bebe in carucior. Florenta voteaza, dragii mei. Oamenii vor sa se intoarca acasa.", a scris Mihai Sora.- Numaratoarea paralela a USR-PLUS la sectia din Noua Zeelanda, prima sectie din lume unde urnele deja s-au inscris, arata ca 47,6% dintre romani l-au votat pe Dan Barna, in timp ce Klaus Iohannis a obtinut doar 27,2% din voturi, urmat de Viorica Dancila, cu 5,2%, si Mircea Diaconu, cu 4,2% din cele 191 de voturi exprimate.- Pana la aceasta ora(375.000).- Niste voluntari au facut tot posibilul ca romanii care voteaza in Basel sa ajunga cat mai usor la urne. Si eforturile lor au dat roade: recordul de prezenta la vot in Elvetia, 632 de persoane, a fost inregistrat la sectia de votare 109 din Basel.- Solidaritatea de care dau dovada romanii aflati in strainatate este impresionanta. Va prezentam noi exemple de romani care au sarit in ajutorul conationalilor, cu ocazia primului tur al algerilor prezidentiale:- Pana acum au fost inregistrate- Alegerile s-au incheiat deja in Noua Zeelanda, unde au fost inregistrate 191 voturi, la sectia din Auckland.- Asociatia Expert Forum informeaza ca a primit de la alegatori peste 50 sesizari prin intermediul platformei www.votcorect.ro privind diverse probleme legate de transmiterea voturilor prin corespondenta. Majoritatea sesizarilor sunt legate de plicuri care nu au ajuns la destinatie in timp util pentru a fi luate in calcul.vine tare din urma si ajunge lade voturi, la aceasta ora, dupa ce vineri si sambata prezenta la urne a fost destul de slaba. O explicatie ar putea fi si faptul ca aici au loc duminica si alegerile pentru parlamentul spaniol, deci mobilizarea generala s-a facut in aceasta zi, la nivel de tara.Pe primul loc se afla in continuare, cu, urmata de, cu- Romanii din diaspora continua sa voteze in numar mare si duminica. Pana la aceasta ora au votat in strainatate 326.867 romani, adica- Pana la aceasta ora au votat- Soferii romani care se afla in tranzit prin Europa se mobilizeaza si incearca sa gaseasca solutii pentru a merge la vot. Pe grupul de Facebook Voluntari in Europa romanii solicita si ofera ajutor celor care vor sa ajunga la cele mai apropiate sectii de votare."La parcarea din Telepass Vipiteno (Italia) sunt peste 100 de soferi o mare parte dintre noi ar vota daca este cineva dispus sa ne ajute.", este una din solicitarile recente de ajutor de pe acest grup."Salutare grup! Sunt in zona Liege Belgia, pot ajuta cu transport pe cei care vor sa voteze! Distribuiti pe grupuri de soferi!", este mesajul unui roman care s-a oferit sa ajute in zona in care se afla.(Foto: Voluntari in Europa)Soferii romani de TIR nu isi pot lasa camioanele, pentru a merge la cea mai apropiata sectie de votare, asa ca solicita ajutorul romanilor din apropiere."Sunt sofer si sunt parcat in zona ind Ulm. Ma poate ajuta cineva cu transportul la o sectie de votare?", este mesajul unui sofer roman din Germania."Trec azi eu si te duc la vot. Luam legatura putin mai tarziu", este raspunsul primit de la un alt roman care s-a oferit sa il ajute.- Si romanii din Arabia Saudita au iesit la vot. Pana la aceasta ora, 79 de persoane au votat la sectia din Riad. Unii dintre acestia ne-au trimis urmatoarea fotografie pe adresa redactiei:- Pana la aceasta ora au votatromani de peste hotare. Pe primul loc se afla romanii dinIn Republica Moldova au votat 16.802 persoane. In Noua Zeelanda au mers la urne 188 de romani, iar in Argentina au votat pana acum 29 de oameni.In SUA au votat 4.709 romani, iar in Olanda au votat 6.033. In Vietnam au mers la urne 133 de romani, iar in Afganistan au votat 704 persoane, la Kabul si Kandahar.- Pragul dede votanti in strainatate a fost depasit.- Pana la aceasta ora au votatde romani din strainatate. In Marea Britanie au votat 50.083 de romani, in Italia au votat 51.454, in Spania 36.729 si in Germania 41.388. Si in Franta au votat pana acum 12.828 de romani. In Elvetia au votat 2.797 de romani, iar cea mai mare prezenta la vot a fost inregistrata la sectia din Basel (497).- De data aceasta au fost evitate celebrele cozi la sectiile de votare de peste hotare, cel putin pana acum. De exemplu, la sectia de votare din Basel, Elvetia, romanii au marcat momentul intr-un mod inedit."Pentru ca nu a mai stat 6h la coada, Laura a avut timp sa ne faca #clatite ­čą×! Fii ca #laura, mergi la #vot si foloseste-ti timpul alaturi de cei dragi", arata Casa Romanilor, pagina unor voluntari romani din Elvetia.(Foto: Casa Romanilor - Peste 298.000 de romani au fost deja la urne peste hotare, inaintea ultime zile de vot in diaspora.