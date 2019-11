Barna nu-si da demisia, dar isi asuma esecul la prezidentiale. Ciolos: Sustinerea noastra va merge spre Iohannis in turul doi

LIVE

Un scor dezamagitor

Klaus Iohannis - 36,91%

Viorica Dancila - 23,45%

Dan Barna - 14,19%

Mircea Diaconu - 9,17%

Theodor Paleologu - 5,69%

Kelemen Hunor - 4,13%

Dan Barna si-a asumat responsabilitatea pentru rezultatul slab obtinut si a anuntat ca nu demisioneaza, insa a convocat pentru aceasta seara conducerea USR, urmand sa fie trase concluziile necesare si sa se ia decizii in consecinta.La randul sau, Dacian Ciolos a subliniat ca Alianta USR-PLUS merge mai departe, urmand sa fie pregatite viitoarele randuri de alegeri - locale si parlamentare.Cei doi lideri al Aliantei au anuntat ca in turul doi va fi sustinut candidatul care are acelasi scop ca si USR-PLUS, adica modernizarea Romaniei - Klaus Iohannis.- Am vazut procentele, imi asum intreaga responsabilitate pentru acest obiectiv pe care nu l-am atins.- Respectam decizia. E o parte din vina si imi asum ca nu am reusit sa convingem mai multi cetateni. E un proces din care invatam.- Am convocat colegii din filiale la o prima discutie in aceasta seara.- Le multumesc colegilor din USR si din PLUS.- Obiectivul nostru este sa organizam cat mai bine alegerile locale.- Din pacate, bucata de Romanie pe care m-am bazat e mai mica decat am anticipat. Mai e foarte mult de munca. Stiam ca nu va fi usor, am crezut ca suntem mai sus.- Continuam impreuna. Suntem pe un drum in care am avut un pas mai slab, sunt optimist in continuare.- Multumesc membrilor pentru campanie si lui Dan pentru ca a avut curajul sa se lanseze in campanie.- Alianta e validata ca una dintre principalele trei forte politice. Vrem sa construim.- Trebuie sa tragem invatamintele necesare, si de la europarlamentare, si de la prezidentiale.- Am avut astazi o conferinta telefonica cu membrii Consiliului National PLUS. Vrem sa continuam proiectul aliantei, sa intarim colaborarea, sa tragem concluziile pragmatice, realiste.- Am propus colegilor de la USR ca la sfarsitul saptamanii sa facem o intalnire a celor doua BN ca sa avem o discutie de evaluare si sa luam deciziile care se cuvin.- Avem un tur doi intre Iohannis si Dancila, cred ca nu e nicio surpriza ca in aceste conditii sustinerea noastra va merge spre Klaus Iohannis. Sper sa avem o discutie cu dl Klaus Iohannis.- Mergem inainte, am receptionat mesajul sustinatorilor nostri. Iesim intariti din campanie.- () Dan Barna: Nu, imi asum responsabilitatea pentru rezultat, dar nu sunt un lider care se da batut. Discutam cu colegii in aceasta seara.- () Nu am sustinut niciodata PSD, voi recomanda colegilor sa il sustina pe Klaus Iohannis. Electoratul aliantei e unul dintre cele mai dinamice, participarea la vot e fundamentala.: Sustinem in continuare aceste obiective, alegerile prezidentiale nu sunt decat o etapa. In turul doi cel mai compatibil este Klaus Iohannis. Trebuie sa invatam sa acceptam realitatea. Votul pentru dl Iohannis va fi dat pentru modernizarea Romaniei. De acest lucru ne vom asigura si noi.- () Dan Barna: Era vorba despre sistemul PSD. Dl Ghinea va va putea raspunde la ceea ce a postat. Un partid tanar a reusit sa lupte cu un sistem, am pierdut aceasta lupta. A doua cheie: o alianta noua, care se confirma ca cea de a treia forta, a avut un candidat care a luptat de la egal la egal cu candidatul unui partid care este de 30 de ani.- () Dan Barna: Eu nu am avut notorietate si multi l-au preferat pe Klaus Iohannis. Sunt lucruri care puteau fi facute mai bine.- () Dan Barna: Guvernarea nu a existat niciodata pe masa. PNL nu ne-a solicitat niciodata, a fost doar o discutie in spatiul public de comunicare. Eu cred ca alianta si-a pastrat consecventa mesajul - intram la guvernare cand ai sprijin in Parlament.- () Dan Barna: Categoric, da. Altfel ne vom trezi la anul cu un PSD la 30%. Ar fi cea mai amara lectie pe care am avut-o, dupa votul de ieri.Dacian Ciolos: Rezultatul turului 1 nu are nimic de-a face cu ce ar rezulta dupa alegeri parlamentare. Sunt convins ca rezultatul nu reflecta potentialul pentru parlamentare.PNL nu va putea guverna singur sau oricum e putin probabil. Si nu e totuna daca face o alianta cu o alianta noua sau daca PNL isi va pune problema daca nu cumva singura forta politica cu care pot sa se alieze pentru majoritate e PSD. Sunt convins ca vom avea intelepciunea sa facem alegerile necesare.- Dan Barna: E pentru prima oara cand au existat doua variante de "bine". O parte din electorat a preferat certitudinea stabila unei promisiuni energice de mai bine. Nu am reusit sa duc mesajul meu in multe locuri. Avem foarte multa treaba pentru lunile si anii urmatori.- Dacian Ciolos: Dan Barna a avut curajul sa se lanseze in acest proiect. A crescut foarte mult in aceasta campanie. Faptul ca a candidat e un castig pentru alianta, dar si pentru politica din Romania. Daca vrem o schimbare, trebuie sa acceptam ca oamenii politici cresc.- () Dan Barna: Poate dau perceptia asta, dar oamenii cu care discut si care ma stiu nu cred asta. Discursurile mele nu sunt perfecte, sunt unul dintre cei care nu faceau politica. Colegii mei din USR si PLUS sunt exact alternativa de care Romania are nevoie.- Dacian Ciolos: Noi am propus un tandem, iar pe teren lucrul acesta s-a vazut. Noi am fost singurii care au organizat dezbateri publice pe bune, in care am vorbit si despre ce va face viitorul presedinte, si despre cum trebuie sa colaboreze cu Parlamentul si cu Guvernul.- () Dacian Ciolos: Imi pare rau ca nu m-a contactat dl Tapalaga aseara, inainte sa publice. In acest moment, alianta e coordonata de doi presedinti, nu avem ce presedintie sa impartim. Discutia a fost despre ce invataminte sa tragem, pentru ca mai avem in fata doua momente cheie, pentru care trebuie sa ne pregatim cu candidati unici. Pot sa va asigur ca din partea PLUS ca acest proiect continua, trebuie intarit. Si trebuie sa vedem cum imbunatatim relatia dintre noi, ca sa nu mai existe genul acesta de ambiguitati. Sunt convins ca si colegii din USR isi vor clarifica aceste lucruri si mesajul va fi intarit: e un proiect comun, care are in spate oamenii care doresc modernizarea Romaniei.- Dan Barna: Povestea merge mai departe, continuam lupta. O zi buna!Reprezentantii Biroului Electoral Central au anuntat luni, la ora 11:00, primele rezultate oficiale, dupa numararea a 95,89% dintre voturi.Conform acestora, clasamentul arata in felul urmator:Dan Barna nu a iesit invingator in niciunul dintre judete, nici in Bucuresti si nici macar in diaspora, asa cum se asteptau liderul USR si echipa sa de campanie.In acest context, mai multe voci importante din USR au lansat, luni, critici la adresa conducerii partidului.