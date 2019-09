Curtea Constitutionala il lasa pe Catarama sa candideze la prezidentiale, desi BEC a gasit nereguli in listele de semnaturi

Ziare.

BEC a constatat ca, se arata in decizia BEC prin care a fost respinsa candidatura lui Viorel Catarama.De altfel, in procesul verbal sunt precizate paginile si pozitiile care ridica semne de intrebare.Viorel Catarama a contestat decizia BEC la Curtea Constitutionala, iar aceasta s-a reunit duminica in sedinta si i-a dat castig de cauza."In urma deliberarilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constitutionala (...)formulata impotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr.10/D din 20 septembrie 2019 si, in consecinta, a dispus inregistrarea de catre Biroul Electoral Central a candidaturii si a semnului electoral ale domnului Viorel Catarama la alegerile pentru presedintele Romaniei din anul 2019", se arata intr-un comunicat remis presei luni de CCR De asemenea, CCR a respins contestatiile depuse fata de candidaturile Vioricai Dancila si lui Theodor Paleologu., se comunica Biroului Electoral Central.pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul hotararilor, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I", mai precizeaza CCR.BEC a mai respins si candidatura lui Miron Cozma, in cazul caruia s-a constatat ca multe dintre listele de semnaturi erau copii xerox Numeroase semne de intrebare ridica si modul in care au strans semnaturi si alti candidati independenti, care nu au avut corturi in strada sau nu beneficiaza de sustinerea unor partide politice, cum ar fi Catalin Ivan sau Alexandru Cumpanasu.