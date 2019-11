LIVE Diaspora se apropie de un milion de voturi! Peste 940.000 de romani au votat deja

LIVE TEXT

Duminica, la orele pranzului, erau deja peste 500.000 de votanti in strainatate. Peste doar cateva ore, la 15:30, a fost depasit si rezultatul istoric din primul tur de scrutin, cand au fost inregistrati 675.348 de alegatori (dintre care 25.189 prin corespondenta).Cei mai multi au votat in Italia, Marea Britanie si Spania, iar rata de votare a fost aproape dubla fata de primul tur, astfel ca este posibil ca, pana la inchiderea urnelor, numarul votantilor sa atinga pragul de 1.000.000, dupa unele estimari.Romanii din diaspora care nu s-au inregistrat pe listele permanente din strainatate pot vota pe liste suplimentare la orice sectie. Afla toate informatiile pentru romanii care voteaza in strainatate - 942.346 de romani au votat pana la aceasta ora in diaspora. Dintre acestia, 17.503 au votat prin corespondenta.- Votul in Franta s-a incheiat. "Au votat peste 45.000 de romani, este de departe cel mai mare numar inregistrat vreodata aici. Le multumesc tuturor romanilor din Franta care ne-au sprijinit . Fara voi, nu am fi avut atatea sectii de vot si nici atatia oameni care se ocupe de ele. Multumiri colegilor din minister si de la Biroul electoral pentru sectiile de vot din strainatate, care au fost solicitati mult in ultima perioada. Si nu in ultimul rand, multumiri autoritatilor franceze, centrale si locale.Ne-au sprijinit cu sedii pentru sectiile de vot iar primarii din localitatile cu comunitati mari de romani au fost alaturi de noi si ne-au vizitat in fiecare zi. Au fost doua tururi de scrutin in care comunitatea romaneasca din Franta a aratat cat este de semnificativa si de bine integrata", a scris ambasadorul Luca Niculescu pe Facebook.- Numarul celor care au votat in afara tarii a trecut de 940.000 de persoane.- 939.236 de romani au votat pana la aceasta ora in diaspora. Dintre acestia, 17.503 au votat prin corespondenta.- 924.236 de romani au votat pana la aceasta ora in diaspora. Dintre acestia, 17.503 au votat prin corespondenta.- Peste 920.000 de romani din diaspora au votat pana acum (17.503 prin corespondenta).- 910.841 de romani (17.503 prin corespondenta) au votat in diaspora.- Un roman care locuieste in Oradea a votat, duminica, la Malmo. "Cat timp exista coruptie nu se poate nimic", a spus acesta cu dezamagire in voce.- Fostul premier Dacian Ciolos a felicitat romanii din diaspora pentru mobilizarea din acest tur al alegerilor prezidentiale."Salut participarea-record la vot a romanilor din Diaspora. Consider ca este o urgenta amendarea legii electorale, astfel incat acestia sa fie reprezentati de un numar de parlamentari proportional cel putin cu participarea lor la vot.Astazi, voturile din Diaspora inseamna aproximativ 10% din totalul voturilor, dar Diaspora are doar 1,5% din locurile din parlament. Este o incalcare flagranta a principiului egalitatii cetatenilor si, implicit, cu cel al egalitatii intre voturile acestora. Or, ce fel de vot egal este acesta? Romanii, oriunde s-ar afla, trebuie incurajati sa voteze, pentru ca astfel ei pastreaza legatura cu tara, iar tara pastreaza speranta ca intr-o zi se vor intoarce.Dar dincolo de modificarea legislatiei electorale, imi doresc sa vad un numar cat mai mare de romani plecati din tara intorcandu-se pentru a se implica direct, chiar prin candidaturi, la alegerile locale de anul viitor", a scris Ciolos pe Facebook - Numarul romanilor care au votat in diaspora a trecut de 900.000.- Inca putin si numarul romanilor din afara tarii care au votat ajunge la 900.000. Pana acum sunt 899.767 de persoane care au votat.- Si la ora aceasta, romanii din diaspora tot se organizeaza pentru a ajunge la sectii. "Avem un grup 40 de soferi in Delft care ar dori sa ajunga la sectiile de votare din Rotterdam. Ar fi cativa voluntari cu masini care ar putea ajuta cu transportul? ", este un mesaj transmis pe pagina de Facebook Votam in Olanda.- Numarul romanilor care au votat in diaspora a ajuns la 883.000 (17.503 prin corespondenta).- La sectia de votare nr. 745, Granada, Spania, s-a prezentat la urne si un tanar de 23 ani, care e plecat din Romania de la varsta de 14 ani si a venit pentru prima data sa voteze. "Nu stiam cat este de usor sa votezi. Va incurajez pe toti sa votam impreuna indiferent daca suntem in tara sau in afara tarii, pentru ca nu cred ca sunt singurul roman care este de foarte mult timp plecat din tara lui si nu se simte foarte atras sa se intoarca in tara lui. Poate cu ajutorul unui mic gest, un vot, ma veti ajuta si pe mine si pe altii sa ne intoarcem unde ne-am nascut", a spus tanarul.- La ICR Londra mai multi romani ii incurajeaza pe cei din diaspora sa mearga la sectii pentru a depasi numarul de un milion de voturi in afara tarii. Pana acum 873.925 (17.503 prin corespondenta) de romani au votat in diaspora.- Un tanar din diaspora a mers 30 de km cu bicicleta, din Bad Schonborn pana in Eppelheim (Germania), pentru a ajunge la o sectie de votare. Aproape 870.000 de romani au votat in diaspora.- "Pentru o Romania normala. Suntem foarte bucurosi ca putem sa intram mult mai repede la vot si ca suntem respectati", a spus o romanca venita la vot la o sectie din Paris. "Am venit si in 214, dar nu am apucat sa votam", a completat un roman.- Peste 852.000 de romani din diaspora au votat pana acum. Sunt din ce in ce mai mari sanse sa se treaca de un milion de voturi in afara tarii.- Romanii din Milano ies fericiti de la sectiile de vot, convinsi ca preferatul lor va castiga.- Peste 844.000 de romani din diaspora au votat pana acum si sunt in continuare cozi.- "Din cate am vazut, de aici, din Diaspora, de la mii de kilometri de casa, in Romania tinerii nu se ingramadesc sa voteze. Aici, cu toate ca sectiile sunt uneori si la sute de kilometri distanta, cu toate ca aici nu le lipseste mai nimic, batranii nostri merg sa voteze. Si e chiar o mare sarbatoare, o fac cu mare placere. Si nu o fac pentru ei, ca poate multi nici nu se vor mai intoarce vreodata acasa. O fac pentru cei tineri! Nu-i dezamagiti. Batranii au respect pentru cei tineri. Haideti sa le aratam si noi, cei mai tineri, la randul nostru, respect. Votul nu e despre fiecare in parte, e despre noi. E despre viitorul nostru. Iesiti la vot!", este un mesaj trimis de comunitatea Rezist Milano.- "Vrem ceva mai bun in tara. Speram sa fie", spun cei mai multi romani care vin in continuare la sectiile de vot din diaspora. Numarul acestora a depasit 831.000.- Multi romani din afara tarii au mers la urne in ii sau costume nationale: "Un colt cu dor de tara".- Peste 800.000 de romani (17.503 prin corespondenta) au votat in diaspora.- 790.000 de romani din diaspora au votat pana acum si sunt in continuare cozi. Iata cum este situatia la o sectie din Torino.- Mobilizarea romanilor din afara tarii este impresionanta: "El este Adi. Desi cu probleme locomotorii, Adi a transportat singur, mai mult de 20 de persoane catre sectia de votare din Goteborg, Suedia. Si-a convins colegii si prietenii de importanta votului liber exprimat si i-a transportat personal la sectia de vot. Draga Adi, esti un om minunat! Un exemplu pentru multi si mai ales pentru nepasatori".- 768.000 de romani, dintre care 17.503 prin corespondenta, au votat in afara tarii.- "Sper ca am votat spre binele romanilor si a tarii noastra", a declarat un roman plecat de noua ani din Romania si care a mers la vot la Malmo.- Sute de romani asteapta si in Stratford sa voteze.- Intr-o sectie de vot din Malmo s-au organizat, din nou, alegeri si pentru copii. Pe buletinele de vot sunt Rudolf, Ariciul si Veverita.- Cei care voteaza in strainatate continua sa afiseze mesajul "astia" la iesirea de la urne.- Forfota si agitatie este si la sectie din Edgware, Anglia.- Iata care este situatie si la o sectie de vot din Forest Gate, Londra.- Si la Standford romanii asteapta la o coada imensa sa ajunga in sectia de votare.- Numarul total al romanilor care au votat in diaspora a ajuns la 727.422, dintre care 17.503 prin corespondenta.- Inundatia din Venetia nu ii tine pe romani in case. Ei au mers la sectii cu cizme de cauciuc sau aparatori de plastic ridicate pana la genunchi.- Ambasadorul roman la Roma George Gabriel Bologan a stat de vorba cu alegatorii la o sectie de votare.- Cei din afara tarii nu se tem de ploaie si merg la sectiile de votare. La o sectie de votare din Roma cativa romani au fost filmati avand pelerine de ploaie.- Romanii din diaspora stau la coada si la o sectie din Offenbach, Germania.- Pana la aceasta ora au fost inregistrati pestede votanti in diaspora, majoritatea in Italia, Marea Britanie si Spania. Sectiile de votare din marile orase au inceput sa fie tot mai aglomerate si multi romani stau la cozi pentru a vota. Acestia sunt sfatuiti sa se indrepte catre sectiile de vot mai libere.- Judecatorul Cristi Danilet a votat duminica la Londra, potrivit Rezistenta TV, care i-a luat declaratii la iesirea de la urne "Am venit sa votez presedintele Romaniei pentru urmatorii cinci ani de zile. Am participat de fiecare data la vot si atunci cand este vorba despre parlamentul tarii sau despre presedintele tarii sunt foarte atent sa nu pierd vreo runda de alegeri, pentru ca este vorba despre oameni care ne reprezinta si care vor fi in pozitii-cheie in statul roman", a spus judecatorul.Au votat pana la acesta ora 676.052 romani, fata de 675.348 in urma cu doua saptamani. Si se mai poate vota pana la miezul noptii, in caz de nevoie!- Si la sectia din orasul italian Monza, de langa Milano, unde pana acum au votat peste 3.000 de romani, se sta la coada. Este cea mai aglomerata sectie de votare din Italia.Organizatia Rezist Milano informeaza ca "la Milano, via Oglio 20, Corvetto, sunt trei sectii goale. La fel si la Sesto San Giovanni, Via Mastri del Lavoro 1, foarte aproape de Monza. Sectiile sunt deschise pana la 21.00 cu posibilitatea prelungirii programului, in caz ca vor mai fi persoane dornice sa voteze, pana la 23.59".Pana acum, in Italia au votat peste 130.000 de romani. Dintre acestia, 3.153 au votat la cele trei sectii din Milano. Cei mai multi romani au votat la sectiile din Roma, 9.960.(Foto: Rezist Milano / Sergiu Balaban)- A fost depasit pragul de, in conditiile in care in primul tur, la aceeasi ora, erau inregistrati doar 478.731, deci cu circa 170.000 mai putini votanti.- Ambasada Romaniei in Marea Britanie anunta ca sectiile de votare din Stratford si Barking functioneaza la capacitate maxima si precizeaza care sunt conditiile: 15 membri, 13 tablete, 13 stampile la Stratford si 14 membri, 12 tablete, 15 stampile la Barking.Fiecare sectie are buletine de vot suficiente, cate 12.000, in conditiile in care la cele trei sectii mentionate au votat in primele 5 ore peste 3.000 de alegatori.Deja s-a format o coada destul de mare in zona Stratford, iar cei care vor sa voteze au de asteptat cate 30-40 de minute, astfel ca autoritatile le recomanda romanilor din estul si nord-estul Londrei sa mearga la una din celelalte 16 sectii de votare din Londra, unde nu sunt cozi.(Foto: Facebook / Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord)- Fostul premier Mihai Tudose a votat in diaspora, la Bruxelles. Acesta a postat pe Facebook un mesaj si un P.S: "😂".- Pana acum au fost inregistratein strainatate, conform datelor comunicate de Biroul Electoral Central. Dintre acestea, peste 125.000 vin din Italia si cate 100.000 din Marea Britanie si Germania.- In clipa de fata au fost inregistratein diaspora, un nou record istoric. In acest ritm, numarul total al voturilor din primul tur (675.348) va fi depasit in jurul orei 15:30, rata de votare fiind acum de peste 60.000 de voturi pe ora si in continua crestere.Pana acum au fost inregistrate cu 150.000 de voturi mai mult decat in primul tur, la aceeasi ora.- ". Au votat #astia in orice conditie meteo, 92.000. Hai ca putem! Fii ca el, fii responsabil caci inima lui e Romania." - se arata pe pagina Diaspora Torino In ciuda inundatiilor care fac ravagii in zona, comunitatea romaneasca s-a mobilizat si a mers la vot. Pana la aceasta ora,, 114.021, dintre care- 2.587.- Ambasada Romaniei in Marea Britanie a facut un apel la romanii care locuiesc in zona de est si nord est a Londrei sa voteze in cele doua sectii de la ICR Londra 1 Belgrave Square, Knightsbridge, pentru a nu suprasolicita sectiile de votare din Stratford, care inca de ieri sunt foarte aglomerate.In Londra au fost infiintate pentru aceste alegeri 19 sectii de votare, dintre care 12 in zona de nord a orasului.- Cele mai multe voturi au fost inregistrate pana acum in Italia (109.525), Marea Britanie (84.385) si Spania (71.473). In Republica Moldova au votat pana acum 32.771 romani.- Rata de votare este aproape dubla fata pe turul intai al alegerilor, de acum doua saptamani, la sectiile de peste hotare.(Grafic: www.elections.ro - La aceasta ora a fost depasit pragul de! Romanii din strainatate s-au mobilizat mai bine decat in primul tur al alegerilor prezidentiale si nu este exclus ca pana la inchiderea urnelor sa fie atins si pragul de 1 milion de voturi.In urma cu doua saptamani, in primul tur, se inregistrau cu aproximativ 120.000 de voturi mai putin decat astazi, la aceeasi ora, iar tendinta este de crestere continua a prezentei la vot.- Un nou record de prezenta la vot pentru diaspora! La aceasta ora au votat deja 468.155 de romani de peste hotare.- Membrii comisiilor electorale din Amsterdam au avut parte de o surpriza placuta, duminica, in ultima zi a celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, cand niste colegi olandezi din personalul de securitate le-au trimis o scrisoare de multumire si le-au adus prajituri."Dragi membri ai comitetului electoral din Romania,Va multumim ca sunteti astfel de gazde excelente in cele doua weekenduri electorale. (...) Va multumim pentru o colaborare deosebita si speram ca aceasta zi a alegerilor va fi un mare succes.", se arata in scrisoarea olandezilor, potrivit ROMPRO - Fundatia Romani pentru Romani Olanda - Pana la aceasta ora au votat dejade romani in strainatate.- Maia Sandu, fostul premier pro-european al Republicii Moldova, a transmis un indemn la vot pentru cei care au dubla cetatenie, romana si moldoveneasca."Astazi romanii merg la vot sa-si aleaga Presedintele. Este si obligatia noastra, a sutelor de mii de cetateni moldoveni care au si cetatenie romana, sa mergem la vot si sa alegem un presedinte care sa fie. La fel de important, sa alegempe calea integrarii europene, care va sustine eforturile noastre de combatere a coruptiei si de construire a unei justitii independente. Va indemn sa mergeti la vot!", a transmis Maia Sandu.Guvernul Maia Sandu a cazut luna aceasta, dupa ce socialistii au depus o motiune de cenzura, la scurt timp dupa ce pro-europenii au pierdut si primaria Chisinaului.- Au votat deja cu 100.000 de romani in plus fata de primul tur al alegerilor prezidentiale, la aceeasi ora.In urma cu doua saptamani, in total, in diaspora au votat 675.348 de romani. In clipa de fata, chemati sa aleaga intre Viorica Dancila si Klaus Iohannis,- Record de prezenta la vot in diaspora! Pana la aceasta ora au votat deja- In unele sectii de votare de peste hotare membrii comisiilor s-au imbracat in costume populare romanesti, pentru transmite mesajul "".- Pana la aceasta ora in diaspora s-au inregistrat. Este un nou record, avand in vedere ca in primul tur de scrutin, in urma cu doua saptamani, pana la aceeasi ora au votat doar 315.042 de cetatenti in strainatate.- Suntem informati ca la sectia de votare din Basel, Elvetia, au ajuns soferi romani de TIR, care si-au lasat camioanele in parcarea de pe autostrada si au mers pe jos 5 kilometri pana in oras, pentru a reusi sa voteze.- Romanii aflati la munca in strainatate se mobilizeaza si se ajuta cu transportul catre sectiile de votare.Pe grupul Voluntari in Europa , soferii de TIR aflati in tranzit, care nu pot intra in orase cu camioanele, solicita si primesc ajutor de la alti romani aflati in zona, care ii ajuta sa ajunga la urne.Iata doar cateva exemple recente:- Primul alegator roman care a votat duminica la sectia din Basel, Elvetia, a trecut granita pe jos, din Franta, pentru a ajunge la urne. Orasul elvetian este unul cu tripla frontiera, la granita Elvetiei cu Germania si Franta.- O familie de romani aflata in Chile a votat la Ambasada Romaniei din statul sud-american, dupa ce a inchiriat un autobuz pentru a reusi sa ajunga in Santiago de Chile. Pana acum, la cele doua sectii de votare din Chile au votat 55 de romani.- Iata care sunt primele tari, la aceasta ora, dupa numarul total de votanti:- Marea Britanie, 70.705 voturi- Italia, 69.763 voturi- Germania, 56.979- Spania, 53.169 voturi- Franta, 16.942 voturi- R. Moldova, 18.388 voturi- Belgia, 14.493 voturi- Austria, 11.792 voturi- Olanda, 7.094 voturi- Pana la aceasta ora au votat in afara granitelor, cu 125.000 mai multi decat in primul tur de scrutin.- In ciuda mobilizarii impresionate din diaspora, exista la aceasta ora si. Este vorba despre sectiile din Teheran si din Phenian. In Harare, capitala statului Zimbabwe, au votat pana acum doua persoane, iar in Turkmenistean si Uzbekistan au votat cate trei.La polul opus, pe primul loc se afla sectiile de votare din Londra, cu peste 15.000 de oameni. In total, in, au votat pana- La sectia de votare din Basel, Elvetia, unde pana la aceasta ora au votat peste 600 de romani, a fost organizat si de aceasta data votul copiilor.Cei mici au avut de ales intre personajele lor preferate din desene animate, pentru care au votat la fel ca parintii lor.Pana acum au votat 60 de copii, care au avut de ales intre Elsa si Spiderman, candidatii ajunsi in turul doi de scrutin.In primul tur de scrutin, la sectia din Basel au votat 985 de romani. Romanii s-au mobilizat in aceasta localitate de la granita Elvetiei cu Franta si Germania. Unii dintre alegatori au venit cu mancare pentru membrii sectiei de votare, care muncesc pentru a treia zi la rand."Primim poze cu diferite meniuri pe care votantii din Basel le pregatesc si vor sa le imparta bucurosi si mebrii sectiei de vot care stau cate 16-20h la posturi! #astia sunt romanii din #diaspora: uniti, puternici, entuziasti si cu gusturi bune, de #acasa!", se arata intr-o postare de pe grupul voluntarilor Romani in Basel - In primele doua zile de vot pentru diaspora s-au prezentat la urne peste 70.000 de romani din Marea Britanie, aproape 70.000 in Italia, mai mult de 56.000 in Germania si peste 53.000 in Spania.