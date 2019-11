Alegeri prezidentiale: Diaspora s-a mobilizat din prima zi, cele mai multe voturi s-au inregistrat in Marea Britanie. Peste 102.000 de romani au votat deja

LIVE

Cum se desfasoara votul la sectiile deschise in strainatate

Primele sectii de votare pentru alegerile prezidentiale din acest an au fost deschise in Noua Zeelanda, urmand ca scrutinul sa continue dincolo de granite pana cand vor termina de votat si romanii care traiesc in cele doua Americi.Votul in cadrul celor 835 de sectii organizate in strainatate se desfasoara pe parcursul a: vineri, 8 noiembrie 2019, in intervalul orar 12:00 - 21:00, si sambata si duminica in intervalul orar 07:00 - 21:00.Prezenta la urne in sectiile din strainatate este prezentata in timp real pe site-ul- 102.533 de romani au votat in prima zi a alegerilor prezidentiale 201977.344 romani au votat, pana la ora 24.00, la sectiile deschise in strainatate, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC).Cele mai multe voturi, aproape 15.000, s-au inregistrat in Marea Britanie. In Marea Britanie sunt 72 de sectii de votare din cele 835 deschise in strainatate. In prima zi de vot si-au exprimat optiunea electorala 14.862 de persoane.Pana la ora 24.00, au votat 13.146 de alegatori in Italia, in cele 146 de sectii de votare, 11.131 de persoane in Germania, 9.966 in Spania si 5.326 in Republica Moldova.In Belgia au votat 3.695 de persoane, in Franta 3.668, in Austria 2.465 de persoane, iar in Statele Unite 810 persoane."Prima zi a votului in strainatate pentru alegerile prezidentiale 2019 s-a incheiatin 777 de sectii de votare din Europa, Asia, Africa si Australia. Prima zi de votare continua in sectiile din: Argentina, Brazilia, Canada, Columbia, Chile, Cuba, Mexic, Peru, SUA, Uruguay, Venezuela, iar in Noua Zeelanda si Australiaa inceput deja a doua zi de votare", a transmis MAE.- Numarul celor care au votat in diaspora a depasit 102.000 de romani (25.189 prin corespondenta).- Peste 100.000 (25.189 prin corespondenta) de romani au votat in strainatate pana in acest moment.- 99.000 (25.189 prin corespondenta) de romani au votat deja in diaspora.- Numarul romanilor care au votat deja a depasit 97.000 (25.189 prin corespondenta).- Peste 95.000 (25.189 prin corespondenta) de romani au votat deja.Iata o imagine din timpul zilei de la o sectie din Londra.- Romanii care au fost informati ca plicul cu votul prin corespondenta nu a ajuns la timp nu se lasa descurajati si merg la sectii sa voteze.- "Vant, ninsoare, votul rezista", este mesajul transmis de un tanar roman care a votat la Oslo.- 91.503 (25.189 prin corespondenta) de romani au votat deja.- Adina Valean, propusa comisar european pentru Transporturi, a votat, vineri la Bruxelles, pentru alegerile prezidentiale. Ea a declarat ca este in plin proces de pregatire pentru audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului European."Este un moment important in viata oricarei natiuni si sigur ca profit de ocazie ca se poate vota mai devreme. Am venit astazi, vineri, cu incredere. Am venit sa votez cu candidatul meu, am venit sa votez pentru o Romanie puternica, puternica atat in Europa cat si in plan international si bineinteles, o Romanie normala acasa", a declarat Adina Valean, vineri, la Bruxelles, citata de Mediafax.- Peste 85.000 (25.189 prin corespondenta) de romani au votat deja.- Numarul romanilor care au votat deja a depasit 83.000 (25.189 prin corespondenta).- O romanca ce a votat in Ludwigshafen a spus ca totul a durat in jur de un minut.- Romanii care au mers deja la vot ii incurajeaza pe cei din diaspora sa faca si ei acelasi lucru.- Alegatorii care au votat prin corespondenta pot verifica online, pe site-ul votstrainatate.ro, daca plicurile au ajuns la destinatie.- Peste 80.000 de romani (25.189 prin corespondenta) au votat pana la aceasta ora.- "Am VOTAT! #Diaspora da startul schimbarii clasei politice.Daca te ciupeste o furnica, totul e ok - nu simti mare lucru, insa daca te ciupeste un musuroi, esti mancat...", a transmis un roman care a votat in diaspora.- 77.000 de romani au votat deja. Dintre acestia, 25.000 au ales votul prin corespondenta.- Romanii care merg la vot in Den Bosch sunt intampinati de un mesaj de multumire.- Numarul romanilor care au votat deja a trecut de 72.000.- Peste 70.000 de romani au votat deja.- "Vreau o Romanie normala, europeana", a transmis o romanca, care a votat vineri la o sectie din Elche, Spania.- O romanca din Belgia a fotografiat buletinul de vot, inclusiv cu optiunea sa, si a postat imaginea pe Facebook, lucru interzis. Dupa ce oamenii au reactionat si au avertizat-o, aceasta a sters imaginea, noteaza Stiri Diaspora - Mobilizarea romanilor din diaspora este incurajatoare. Pana la aceasta ora peste 68.000 de romani au votat.- In Motril, un mic oras din Spania, cativa zeci de romani au mers deja sa isi exercite dreptul la vot.- Romanii stau la coada si la Londra.- Deja peste 66.000 de romani si-au exprimat votul pentru alegerile prezidentiale.- Peste 62.500 de romani au votat pana la aceasta ora.- A inceput votul si la Monza, in Italia. "Spre deosebire de cozile imense de pe 26 mai, acum sunt mai multe persoane care fac parte din comisii, listele nu mai sunt completate de mana, sunt mai multe tablete, mai multe cabine, mai multe stampile", anunta Rezist Milano.la sectiile deschise in strainatate. Sunt asteptati la urne si cei din Marea Britanie si Franta.- Pestepana la aceasta ora.Ce poti face daca primesti mail de la AEP ca votul tau trimis prin corespondenta nu a fost validat? Poti merge si vota la orice sectie:Sise sta la coada:- In alte sectii dinse voteaza fara probleme:, informeaza MAE."Din cauza unor elemente obiective, independente de MAE, sectia de votare numarul 194 din Herne (Germania) nu a putut fi deschisa astazi, in pofida tuturor eforturilor de remediere a situatiei intreprinse atat de Ambasada Romaniei la Berlin, cat si de Consulatul General al Romaniei la Bonn(...)Cetatenii romani din regiune au fost informati, pe multiple canale, de catre Ambasada Romaniei la Berlin si Consulatul General al Romaniei la Bonn, cu privire la aceasta situatie si la optiunile alternative. Sectia isi va desfasura in mod normal activitatea in timpul zilelor de sambata si duminica, conform orarului stabilit prin lege", mai arata MAE.- Lase sta la coada pentru vot, chiar daca ploua:si caruia Consulatul General din New York a refuzat sa ii elibereze un pasaport din aceasta cauza, a primit pasaport simplu temporar, miercuri, la solicitarea noului ministru de Externe, Bogdan Aurescu, prin urmare va putea sa voteze la aceste alegeri prezidentiale, informeaza Digi24.Intr-un interviu pentru RFI, Adrian Coman spunea ca a depus o plangere in instanta, insa o infatisare va avea loc abia luni, a doua zi de dupa turul I al alegerilor prezidentiale.a votat in Italia. La 103 ani, impliniti ieri, Mihai Sora s-a inscris si va fi timp de trei zile observator la o sectie din Florenta."Dragi prieteni, am votat. (Primul) Si va astept cu drag si pe Dumneavoastra, florentini sau turisti aflati in trecere, sa veniti la vot. Ganditi-va bine unde puneti stampila!", a scris acesta pe Facebook.- Pana la aceasta ora au votat peste 11.000 de romani aflati in strainatate, conform datelor actualizate in timp real pe site-ul- La"deja s-a format o coada in fata misiunii diplomatice a Romaniei", anunta europarlamentarul USR Nicu Stefanuta.- Liberalii Robert Sighiartau si Rares Bogdan au ales sa voteze in strainatate, mai exact la Roma:- Incepe votul si in. Afla care sunt sectiile deschise:- Un reprezentant al asociatieia declarat pentru Ziare.com ca "sunt multi romani care nu cred ca se voteaza de vineri, am raspuns la zeci de intrebari!"."Credem insa cu tarie ca vor veni 1 milion de diasporeni la vot. Avem de 3 ori mai multe zile, de 2x mai multe sectii, de 2 ori mai multe tablete, stampile si cabine, plus inregistrarea si semnarea electronica pe tableta (evitarea scrisului de mana a datelor din actul de identitate). Suntem foarte optimisti si entuziasti ca in sfarsit putem vota civilizat si modern, fara cozi.", ne-a mai spus acesta.- S-au deschis si urnele din. Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a ales sa voteze la Chisinau, dupa ce a stat la coada.- "Votul la alegerile pentru desemnarea presedintelui Romaniei a inceput in strainatate, vineri, 8 noiembrie, la Auckland, in Noua Zeelanda, la ora 01:00, ora Romaniei (ora 12:00 ora locala), la sectia de votare nr. 17, cea mai indepartata sectie de votare organizata in afara granitelor Romaniei", se precizeaza intr-un comunicat al Ministerului de Externe transmis presei vineri dimineata.De asemenea, au mai fost deschise sectiile din Australia, Japonia, Coreea de Nord, Coreea de Sud, China, Filipine, Republica Indonezia, Vietnam, Regatul Thailandei, Malaysia, Singapore, Kazahstan, Sri Lanka, India, Pakistan, Turkmenistan."La ora 9:00, ora Romaniei, votul este in curs de desfasurare in 24 de sectii de votare organizate in strainatate. Procesul de votare decurge in conditii normale, in toate cele 24 de sectii deschise la aceasta ora. La ora 10:00, ora Romaniei, se va inchide prima zi a votarii la sectia din Auckland, Noua Zeelanda", a mai anuntat MAE.Dan Coriolan-Vlad, romanul din Auckland care la alegerile prezidentiale precedente a votat primul, de data asta anunta ca voteaza in tara, la Cluj.Dreptul de vot poate fi exercitat la oricare din sectiile organizate in afara tarii, pe baza unui document de identitate valabil in ziua votarii: cartea electronica de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic; pasaportul diplomatic electronic/ pasaportul de serviciu/ pasaportul de serviciu electronic/ pasaportul simplu/ pasaportul simplu electronic/ pasaportul simplu temporar; in cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.Pot vota la alegerile prezidentiale cetatenii romani care au varsta de cel putin 18 ani, daca aceasta varsta a fost implinita pana in ziua alegerilor inclusiv; nu au fost pusi sub interdictie sau nu li s-a interzis exercitarea dreptului de vot, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva.", precizeaza MAE.Pentru asigurarea conditiilor optime de vot pentru toti cetatenii romani aflati in strainatate care doresc sa isi exercite dreptul la vot pentru acest scrutin, MAE a trimis 4.501.107 de buletine de vot.Cetatenii romani care voteaza in strainatate pot accesa harta interactiva a sectiilor de votare pe site-ul oficial al MAE, mai exact