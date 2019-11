LIVE Ziua decisiva: Romanii aleg intre Iohannis si Dancila. S-au deschis urnele in toata tara

LIVE TEXT

In primul tur s-au prezentat la urne, cu tot cu diaspora, 9.359.673 de romani, reprezentand 51,19% din totalul de alegatori inscrisi pe listele electorale. In tara, insa, prezenta a fost de sub 50%, mai exact 47,66%.Ramane de vazut cum se vor mobiliza cetatenii in turul al doilea, marcat de o campanie cel putin atipica, fara nicio dezbatere electorala, dar cu multe conferinte de presa individuale, unde contracandidatii s-au atacat reciproc. In spatiul virtual au aparut si mai multe campanii ce indeamna la boicot. Votul este insa o decizie personala, un drept constitutional, dar si o obligatie morala.Amintim ca in primul tur Klaus Iohannis a obtinut 3.485.292 de voturi, adica 37,82% din totalul celor valabil exprimate, in timp pe Viorica Dancila au pus stampila 2.051.275 de romani, scorul sau fiind de 22,26%.- S-a trecut pragul de 200.000 de romani din tara care s-au prezentat deja la urne. Judetele fruntase sunt Ilfov si Constanta, cu aproximativ 1,5% prezenta la vot.- In tara au votat deja peste 100.000 de alegatori.- La Liceul Jean Monnet voteaza si presedintele Autoritatii Electorale Permanente,"Lucrurile se desfasoara normal. Nu sunt incidente la deschiderea procesului de votare. Singurul lucru pe care trebuie sa il faca cetatenii este sa se prezinte la vot. Eu am votat pentru democratie, pentru ca este un exercitiu normal. Democratia incepe si prin vot", a declarat presedintele AEP, intrebat de jurnalisti cum a inceput procesul de votare in tara.De asemenea, Mituletu a precizat ca prezenta la urne in strainatate este mai mare decat in primul tur al prezidentialelor."Era de asteptat, pentru ca oamenii au vazut ca lucrurile se desfasoara repede, normal si nu mai au de asteptat la cozi", a completat acesta.- In primele zece minute, in tara, au votat deja peste 75.000 de alegatori.- A votat si edilulla Colegiul Tehnic Mecanic "Grivita" din Bucuresti."Am votat pentru o Romanie in care toti romanii sa fie respectati, pentru un dialog mai direct cu toti cetatenii, mai apropiat, mai cald, pentru intelegerea nevoilor tuturor, pentru respectul fata de valorile castigate dupa Revolutie, libertatea presei, diversitatea opiniilor din mass media, pentru pluripartidism.Au trecut acele epoci in care exista un singur partid, democratia inseamna multe partide, televiziuni, publicatii. Este normal sa fie asa, ar fi pacat sa regresam", a spus Gabriela Firea.- Primul care a votat la Liceul Jean Monnet a fost ministrul de Interne,"Cred ca sunteti cu totii de acord ca astazi este bine sa votam pentru normalitate, pentru o tara normala si eu am votat in special pentru nepotica mea si pentru un viitor normal, ca sa traiasca intr-o tara normala", a declarat Vela.- S-au deschis urnele de vot in toata tara.- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a ajuns la sectia de vot cu 10 minute inainte sa se deschida.- Fostul presedinte ne spune transant: "Daca azi nu votezi, in urmatorii 5 ani sa taci din gura!""Daca azi nu votezi inseamna ca n-ai inteles nici faptul ca azi esti unica putere in stat si nici faptul ca raspunderea ta este pe masura puterii uriase pe care ti-a dat-o Constitutia Romaniei.Chiar daca este putin mai frig decat in luna August iar ploaia marunta te obliga sa treci la tinuta cu umbrela, nu ai nici un motiv serios sa nu mergi la vot, mai ales ca sectia de votare este aproape de locuinta ta. Stii si tu ca "iarna nu-i ca vara".Ai de ales intre esec garantat al viitorului nostru, al romanilor si speranta.Si pentru ca am de ales pentru viitorul nostru, eu nu votez PSD.", scrie pe Facebook Traian Basescu - In tara se fac ultimele pregatiri pentru deschiderea sectiile de vot.- In diaspora au votat despre mai mult de 383.000 de romani, dintre care peste 70.000 in Marea Britanie, aproape 70.000 in Italia, mai mult de 56.000 in Germania si peste 53.000 in Spania.