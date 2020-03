Adevarata cheie a anticipatelor din mana PSD

Ziare.

Chiar nu conteaza cand vor avea loc audierile acelorasi ministri in fata acelorasi comisii, nu conteaza daca PSD va asigura sau nu cvorum in plen, alta e cheia anticipatelor.PSD nu are nicio nevoie sa se omoare cu firea in privinta Guvernului Citu ca sa impiedice anticipatele, daca asta vrea. Cheia este in ordonanta anticipatelor si e infailibila, dupa cum recunosc si pesedistii, atunci cand nu e vreun microfon deschis in preajma.OUG cu pricina a fost emisa de PNL alaturi de restul snopului de ordonante in ultima sedinta de guvern, inainte de a fi demis. In mod normal, ea continea, in buna intelegere cu Marcel Ciolacu, doua lucruri:1. reducerea termenului pentru organizarea anticipatelor de la 90 la 50 de zile dupa dizolvarea Parlamentului, astfel incat localele si parlamentarele sa fie cuplate dupa cum dorea si PSD2. cresterea numarului de zile de vot si a numarului de parlamentari pentru diaspora.Daca asta era tot, treaba ar fi mers unsa. Exista informatii foarte credibile caDoar ca cineva a simtit nevoia sa introduca acolo prevederea care permitea votul pe liste suplimentare indiferent de domiciliu, ceea ce a aruncat in aer PSD, radicalizandu-l cand Marcel Ciolacu incerca sa-l calmeze. Plus UDMR.OUG a fost atacata la CCR si a fost picata in Senat . Acum este la Camera Deputatilor si pe 12 martie va ajunge si in dezbaterea CCR care, probabil, o va respinge pentru ca, intr-adevar, este neconstitutionala si extrinsec si intrinsec.Asadar, Camera Deputatilor, in care PSD si Pro Romania mai au nevoie de numai cateva voturi pentru a forma majoritatea, trebuie sa decida ce vor face cu reducerea de termen, mai precis ce fac cu anticipatele.De altfel, Siegfried Muresan a si declarat la Europa FM ca anticipatele ori vor avea loc inainte de sezonul vacantelor, ori nu vor mai avea loc.Deci daca vrea sa impiedice anticipatele, e suficient ca PSD sa lase termenul de 90 de zile la locul lui si renunta PNL singur la anticipate.Pus in fata acestei ecuatii, duminica seara, la Realitatea TV, seful Comisiei Juridice din Camera, social democratul Nicusor Halici, a admis cu jumatate de gura ca PSD nu a luat inca o decizie.Desi dl Halici spune ca nu stie, in 24.02.2020, proiectul de respingere a OUG primit de la Senat a ajuns la Comisia Juridica a Camerei Deputatilor care a primit termen pentru raport abia in 10 martie. Prin comparatie, aceeasi OUG a fost inregistrata la Senat pe 14.02, dupa 5 zile, pe 19.02, iesea raportul Comisiei Juridice, in aceeasi zi Senatul dadea votul de respingere si proiectul era inregistrat la Camera.De altfel, Victor Ponta a declarat ca amanarea discutarii OUG la Camera, dupa ce prin Senat a trecut ca vantul, este explicata de adevaratele negocieri politice intre PSD si PNL.Nu mai e un secret pentru nimeni ca Marcel Ciolacu trage spre anticipate cat poate. Si daca lucrurile mergeau conform intelegerii le livra/obtinea. In calitate de presedinte PSD, ceea ce ar fi trebuit sa fie inca de sambata, facea nestingherit listele cu oamenii lui, scapa rapid de oamenii lui Dragnea si, nu-i asa?, ii facea pe plac si prietenului Vlase care, la randul sau, ii facea pe plac presedintelui. Si o mana spala pe alta cum ar veni.Cum insa lucrurile s-au complicat de la ordonanta buclucasa si nu numai, pozitia lui Marcel Ciolacu s-a subrezit. Atat de mult incat nu a mai avut curajul sa organizeze congresul Iar sondajele de opinie nu-l ajuta, din acest punct de vedere, si nu ma refer doar la Eurobarometrul Europa FM realizat de IMAS , care este insa cel mai generos cu PNL.Acesta plaseaza PNL la 40,7% cu o scadere de 7 procente fata de ianuarie. In timp ce PSD creste 5 procente.Ce s-a intamplat in luna februarie se stie: snopul de ordonante, motiunea, jocul de-a anticipatele cand lumea e panicata, tot felul de transferuri scandaloase de la ALDE si PSD.Pesedistii sunt impartiti intre cei care vor anticipatele, aripa Ciolacu-Vlase, care poate argumenta cu cresterea in sondaje, si cei care considera ca pentru social-democrati cel mai comod si profitabil ar fi sa lase PNL sa continue pe aceeasi linie sau chiar sa voteze Guvernul Citu, care sa insemne exact ce au trait ei in ultimii ani, o fractura intre puterea guvernamentala si cea de partid cu toate tensiunile de rigoare.Se pare ca in acest moment doar PNL mai vrea oficial anticipatele, cat timp si PMP, si USR considera ca e nevoie de un guvern stabil. UDMR nu s-a pozitionat insa foarte clar, dar sondajul IMAS ii arata pe maghiari sub pragul electoral.