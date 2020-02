Alegerile anticipate ar putea sa aiba loc intre 14 mai si 28 iunie

Ziare.

com

"Pe Constitutie, in momentul de fata, termenul limita pana la care se pot suprapune alegerile anticipate cu cele locale este 28 iunie, pentru ca in 28 iunie iesim din cadrul de existenta a mandatului alesilor locali. Data se stabileste prin hotarare de Guvern si dupa aceea, in functie de calendarul care iese din Parlament", a declarat Raluca Turcan, la Digi24.Turcan a spus ca isi doreste o prezenta mare la vot."Va asigur ca noi dorim o prezenta mare la vot, dorim o reprezentare buna la vot, nu fugim de votul romanilor, deci vom gasi acea data si vom alege acea data incat sa permitem romanilor sa voteze in numar cat mai mare. Intre 14 mai si 28 iunie este un calendar in care vom gasi cea mai buna data pentru alegeri", a mai spus Raluca Turcan.Intrebata daca este posibil ca alegerile anticipate sa aiba loc in aceeasi zi cu cele locale, Turcan a spus ca orice varianta este posibila."Este posibila orice varianta. Este posibil legal si sa ai votul in aceeasi zi, este posibil sa ai votul la o diferenta de o zi, maxim de o saptamana. Vom vedea foarte mult ce rezulta din Parlament si care sunt optiunile care ne mai raman, dupa toata aceasta procedura pe care eu sper ca PSD nu o va bloca in Parlament.Exista acest risc. Evident ca avem si planul B, dar PSD este responsabil de indeplinirea sau nu a unui proiect pe care Romania il asteapta", a mai spus vicepremierul.