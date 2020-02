Avocatul Poporului a sesizat CCR pe OUG privind alegerile anticipate

Ziare.

"Avocatul Poporului atrage atentia, intre altele, ca modalitatea de organizare a alegerilor pentru Parlamentul Romaniei nu poate fi legiferata pe calea ordonantei de urgenta, fiind impotriva intregii arhitecturi constitutionale (vointei Constituantei) ca modalitatea de alegere a organului 'reprezentativ suprem al poporului roman' sa fie data Guvernului prin delegare.Este important de spus ca, in domeniul electoral, competenta Guvernului este aceea de organizare a alegerilor si de reglementare normativa a masurilor care se impun in acest sens, si nu de stabilire efectiva a sistemului electoral national care reprezinta un drept suveran al Parlamentului", considera institutia.In plus, conform AP, aceasta OUG este neconstitutionala, intrucat prevederile sale opereaza modificari in privinta drepturilor electorale, pentru care Constitutia interzice, in mod expres, efectuarea de modificari de ordin legislativ pe calea ordonantei de urgenta.Este necesar, asadar, ca modificarile reglementarilor sistemului electoral sa fie facute prin lege organica adoptata in cadrul dezbaterilor parlamentare.De asemenea, modificarea legislatiei in materie de alegeri parlamentare prin ordonanta de urgenta are loc cu aproximativ 10 luni inaintea mandatului noului Parlament si la mai putin de 9-10 luni pana la organizarea la termen a urmatoarelor alegeri parlamentare. Termenul este mult redus, la doar 3-4 luni, in eventualitatea organizarii unor alegeri parlamentare anticipate."In consecinta, Avocatul Poporului observa faptul ca Guvernul nu respecta Codul bunelor practici in materie electorala, adoptat de Comisia de la Venetia, care recomanda, intre altele, modificarea sistemelor de scrutin cu cel putin un an inainte de alegeri.Pe de alta parte, din textul OUG nr. 26/2020 reiese posibilitatea organizarii alegerilor parlamentare anticipate la aceeasi data cu alegerile locale generale in mod exceptional in anul 2020.In context, Avocatul Poporului mentioneaza ca legile trebuie sa reglementeze pentru viitor toate situatiile posibile care se pot ivi, fara a se limita la doar una dintre ele. Or, prevederea din actul normativ sus mentionat se refera doar la situatia anului 2020, nereglementand posibilitatea aplicarii ei si pentru alte situatii posibile viitoare, ulterioare anului 2020.Acceptarea unui asemenea text ar insemna ca oricand legiuitorul - inclusiv Guvernul, abuzand de atributul delegarii legislative - ar putea crea exceptii in functie de interesul politic de moment al organizarii mai multor alegeri in aceeasi data", argumenteaza Avocatul Poporului.Avocatul Poporului mai constata faptul ca prin ordonanta de urgenta s-a pastrat sistemul de vot pe liste judetene de candidati, dar s-a acordat posibilitatea de exprimare a votului oriunde pe teritoriul tarii. Or, acest lucru era posibil doar concomitent cu modificarea sistemului electoral cu vot pe liste nationale ale competitorilor electorali, ceea ce nu s-a realizat.In fine, Avocatul Poporului atrage atentia ca in textul ordonantei exista prevederi care afecteaza dreptul de vot si dreptul de a fi ales, deoarece posibilitatea cetatenilor de a-si exercita dreptul de vot la orice sectie de votare, indiferent de circumscriptia electorala, conduce inclusiv la distorsionarea rezultatelor alegerilor prin alterarea vointei politice, exprimate prin vot, a cetatenilor circumscriptiilor electorale, al caror numar sta la baza calculului normei de reprezentare, respectiv ale caror voturi ar trebui sa asigure reprezentativitatea Parlamentului."Astfel, exista posibilitatea teoretica ca un numar de voturi exprimate intr-o circumscriptie electorala sa fie mai mare decat numarul cetatenilor rezidenti, ajungandu-se la situatia in care norma de reprezentare va deveni ineficienta, fapt ce va determina lezarea dreptului de a fi ales al candidatilor la alegerile parlamentare", sustine Avocatul Poporului.Ordonanta de urgenta privind alegerile anticipate, care instituie dreptul alegatorilor de a vota oriunde, nu doar in circumscriptia electorala in care locuiesc, dubleaza numarul parlamentarilor diasporei si instituie trei zile de vot in strainatate, a fost respinsa de Senat , aflandu-se in prezent in dezbaterea Camerei Deputatilor, forul decizional in acest caz.